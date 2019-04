Diplomát kaptak az Erdélyi Politikai Iskola és a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző hallgatói

A képzés elsősorban a politikai versenyképesség nemzetközi szintű helytállását kívánja erősíteni.

Átvették diplomájukat az Erdélyi Politikai Iskola és a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző végzős hallgatói. A határontúli magyar fiataloknak szóló magas színvonalú, több hónapos oktatási programban olyan fiatalok vehettek részt, akik hosszútávon is saját közösségük alakítói és véleményformálói kívánnak lenni. A képzés elsősorban a politikai versenyképesség nemzetközi szintű helytállását kívánja erősíteni.

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Romániai Magyar Demokrata Szövetséggel (RMDSZ), a Magyar Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) partnerségben, valamint a Pro Juventute Egyesület, a Polgári Magyarországért Alapítvány és a Miniszterelnökség támogatásával indította el 2017-ben az Erdélyi Politikai Iskola hat hónapos képzéssorozatát, míg egy évvel később, tavaly szeptemberben Kárpátalján a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), annak ifjúsági szervezete (KMKSZ ISZ), Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő szervezésében és az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző is elindult.

A két program legfontosabb célja, hogy praktikus politikai ismeretekkel lássa el azokat a 18 és 35 év közötti fiatalokat, akik hosszútávon is saját közösségük alakítói és véleményformálói kívánnak lenni.

„A képzések talán legfontosabb hozadéka, hogy Erdélyben és Kárpátalján is sikerült olyan közösséget építeni, ahol a résztevők hosszút távon is számíthatnak egymásra. Külön öröm, hogy a két program sikere után a szervezet mindkét helyszínen folytathatja a projektet, ami azt bizonyítja, hogy komoly igény mutatkozik hasonló típusú képzésekre”

– mondta el Szalai Zoltán, az MCC ügyvezető igazgatója. Hozzátette: továbbra is azokat a fiatalokat keresik, akik felelősséget éreznek a helyi magyarságért és részt kívánnak venni a közösség építésében.

Az Erdélyi Politikai Iskola második évfolyama tavaly októberben indult tizenkilenc erdélyi hallgatóval. A képzésen olyan neves előadók vettek részt, mint Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke, vagy Klaus Mathis nemzetközi jog szakértő, Lánczi András, a Budapesti Corvinus Egyetem rektora, Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál ügyvezető-tulajdonosa, de a meghívott előadók között volt David Venter, Nelson Mandela volt tanácsadója és George Friedman, magyar származású geostratéga is.

A diplomaosztó ünnepségre a marosvásárhelyi Kultúrpalotában került sor, ahol Porcsalmi Bálint ügyvezető elnök elmondta:

„Nagyon büszke vagyok erre a projektre, hiszen ez egy óriási lehetőség ahhoz, hogy a fiatalok tudáshoz és tapasztalathoz jussanak. Egy jó vezető mindig tanul és a tudás ma a legfontosabb erőforrás.„

A diplomákat Orbán Balázs, miniszterhelyettes, Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke, Olteán Csongor, a MIÉRT elnöke és Geréd Imre, az Erdélyi Politikai Iskola egyik alapító tagja adta át a végzős hallgatóknak.

A hat hónapos képzéssorozat négy helyszínen zajlott, olyan három-négy napos intenzív oktatással, amely erősítette a résztvevők szakmai tudását. Az elméleti és gyakorlati oktatással fűszerezett és e-learning anyagokkal kiegészített képzési rendszerben a különböző alkalmak egy-egy tematikára épültek, ezzel is segítve az oktatás változatosságát: a hallgatók belepillanthattak a politikai stratégia és a kommunikációs szakterület mélységeibe, a geostratégiai helyzetek lehetőségeire és változásaiba, ugyanakkor arra is lehetőség volt, hogy a képzésen megismerjék a tárgyalástechnika nemzetközi színterét is. A bukaresti tartózkodás során a diákoknak az elnöki kabinet két tanácsadója, Irina Ionescu és Mihai Stefanescu tartott előadást a romániai elnöki határozatok kihívásairól, valamint a közelgő választásokkal kapcsolatban.

A Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző első programhétvégéjét Ungváron szervezték tavaly szeptemberben, ugyanakkor Budapesten is sor került képzésre, illetve Brüsszelben is járt az MCC 18 fős kárpátaljai csapata. Az áprilisi beregszászi záró hétvégén Barta József, a KMKSZ alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács első elnökhelyettese az aktuális politikai eseményekről tartott előadást a résztvevők számára, de részt vett a rendezvényen Beke Mihály András beregszászi első beosztott magyar konzul is. A képzésen Hollik István magyar kormányszóvivővel is sor került egy interaktív beszélgetésre az európai nemzetállamok, az Európai Unió és politikája, illetve Magyarország és a kárpátaljai magyarság témákban. Továbbá Hires-László Kornélia, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpontjának kutatója tartott előadást Ukrajnai fiatalok a GeneZYs-kutatás tükrében címmel.

Az április 7-én megrendezett diplomaosztó ünnepségen Bocskor Andrea kárpátaljai fideszes európai parlamenti képviselő, Rezes József, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vallásügyi és nemzetiségi főosztályának vezetője, Dobsa István, a KMKSZ ISZ elnöke, Lánczi Péter, az MCC ügyvezető igazgatóhelyettese, a képzés egyik szervezője, valamint Barta József és Beke Mihály András vettek részt.

„Ahhoz, hogy Kárpátalján is változzanak a dolgok, olyan fiatalokra van szükség, akik bátrak, és akik felvállalják a saját identitásukat, kultúrájukat, nemzetüket – ehhez viszont mindenkinek tennie kell a dolgát”

– hangsúlyozta Bocskor Andrea. A Fidesz EP képviselője hozzátette: Kárpátalján is szükség van arra, hogy felnőjön egy olyan generáció, amelynek tagjai szívvel-lélekkel tenni akarnak a közügyekért, a jövőért és azért, hogy egy európai, demokratikus, biztonságos jövő valósuljon meg a térségben.