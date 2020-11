Donald Trump a győzelem kapujában áll

Úgy ébredtek fel az elnökválasztás másnapján az amerikaiak, hogy hivatalos források egyelőre nem erősítették meg, vajon a következő négy évben is a hivatalban lévő Donald Trump marad-e a Fehér Ház ura, vagy pedig a Demokrata Párt jelöltje, Joe Biden lesz az Egyesült Államok 46. elnöke. Az bizonyos, hogy a koronavírus-járvány okozta káosz, illetve a minden korábbinál több levélszavazás eredményeként még órákat, de akár napokat is várni kell a szavazatok végleges összeszámlálásáig – írja a Magyar Nemzet. A mérkőzés tehát még nem ért véget:

Joe Biden kampánystábja deklaráltan abban bízik, hogy azokban a csatatérállamokban, ahol egyelőre még tart a szavazatok összesítése – Pennsylvania, Michigan, Wisconsin – a hivatalban lévő elnök jelenleg mért egyértelmű előnye ellenére mégiscsak a demokrata elnökjelölt kerekedik felül. Elemzők szerint ugyanakkor

Volt már ilyen



A mostani bizonytalanság és káosz nem egyedülálló az amerikai történelemben, 2000. november 7-én hasonlóan szoros volt a küzdelem George W. Bush akkori republikánus elnökjelölt és demokrata riválisa, Al Gore között. Aznap éjjel a most Trump által bezsebelt Floridában mindössze 1738 szavazatkülönbség volt a két jelölt között Bush javára, a 29 elektori szavazattal bíró délkeleti állam pedig alapjaiban átszabta volna a választási eredményt. Al Gore újraszámlálást követelt, így a jogi csatározásnak csak egy hónappal később lett vége, Gore december közepén ismerte el a vereségét.

A levélszavazatok körül ugyanakkor már régóta folyik a politikai vita, nem véletlen, hogy az elmúlt 24 órában Trump többször is utalt rá: a választás napjának van egy pontos dátuma, ezért legalábbis megkérdőjelezhető a Legfelsőbb Bíróság közelmúltban hozott döntése, miszerint a testület lehetővé tette, hogy Pennsylvaniában a választást követő három napban, levélben beérkező szavazatokat is érvényesként fogadják el. Ez alapvetően azt jelentené, hogy még napokba telik a végső győztes kihirdetése.

Mostanra tehát úgy tűnik, 2016-hoz hasonlóan Pennsylvaniában, Michiganben és Wisconsinban dőlhet el az amerikai elnökválasztás. A három állam összesen 46 elektori szavazatot ad az 538-ból, a küzdelem pedig mindegyikben rendkívül szoros. Michiganban kilencven százalékos feldolgozottságnál 49,4-49,1 arányban vezet Trump, a tíz elektori szavazattal bíró Wisconsinban pedig mindössze néhány ezer szavazat lehet a különbség, de úgy tűnik, kevesebb mint egy százalékkal végül Biden kerekedhet felül. A fő kérdés tehát Pennsylvania marad: itt jelenleg 55,7 százalékot mérnek Trumpnak és 43,1-et Bidennek.

A billegő államokban egyébként rendkívül jól teljesített a hivatalban lévő elnök, bár az egyik kulcsfontosságú csatatérállamnak számító Floridában szorosan alakult a végeredmény: Trumpnak 51,3 százalékkal sikerült nyernie. Ha a délkeleti államot nem sikerült volna megszereznie, gyakorlatilag csak az összes többi csatatérállam megnyerésével lett volna minimális esélye. Trump megszerezte Iowát, Texast és Ohiót is, ahol a közvélemény-kutatók csak nagyon kis előnyt prognosztizáltak neki, valamint a felmérésekre rácáfolva Georgiában is győzni tudott.

Akadnak olyanok is, akik szerint már most elég egyértelmű az amerikai választópolgárok döntése. A konzervatív Janez Janša szlovén miniszterelnök például az elsők között ragadta meg az alkalmat, hogy gratuláljon Trumpnak. A Twitter-mikroblogon azt írta:

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020