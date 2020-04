Donald Trump leállítja a WHO-nak nyújtandó pénzügyi hozzájárulást

Szerinte a szervezet nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra.

Donald Trump amerikai elnök bejelentette kedden Washingtonban, hogy leállítja az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) nyújtott amerikai pénzügyi hozzájárulást, mert szerinte a szervezet nem megfelelően reagált a koronavírus-járványra.

Az amerikai elnök a Covid-19 járvány elleni intézkedéseket összehangoló kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján hangsúlyozta: az Egyesült Államoknak kötelessége elszámoltatni a világszervezetet a járvány ügyében tett lépései miatt.

Donald Trump leszögezte: „a WHO elősegítette Kína félrevezető tájékoztatását a vírusról”. Hozzátette: az amerikai kormányzat átfogó vizsgálatot folytat arról, hogyan kezelte a WHO a világjárványt. „Mélyen aggódunk, vajon az Egyesült Államok nagylelkűségét a lehető legjobban kamatoztatták-e a WHO-nál” – hangoztatta.

Kiemelte, hogy az Egyesült Államok évi 400-500 millió dollárral járul hozzá a szervezet működéséhez, míg Kína körülbelül 40 millió dollárt, vagy – ahogy fogalmazott: – „még kevesebbet” fizet a WHO költségvetésébe.

Leszögezte, hogy amennyiben a világszervezet rendesen végezte volna a dolgát és idejekorán egészségügyi szakembereket küldött volna Kínába, akkor a koronavírus-járvány féken tartható lett volna már a járvány kirobbanásának helyszínén. „A WHO kudarcot vallott alapvető feladatának teljesítésében, és ezért felelősséggel tartozik” – fogalmazott. Mindazonáltal leszögezte, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezi magát a WHO mellett.

A sajtókonferencián Trump kitartott amellett, hogy az amerikai gazdaságot mielőbb újra kell indítani. Mint mondta: a szövetségi kormányzat rövid időn belül erre vonatkozó új irányelveket tesz közzé, és szerinte az ország gazdaságának újraindítása akár még május elseje előtt megtörténhet.

Többször is leszögezte: a döntést az egészségügyi szakemberekkel történő konzultációkat követően és a tagállamok kormányzóival egyetértésben hozza meg. Hangsúlyozta, hogy minden egyes tagállam kormányzójának megvan a felhatalmazása az újraindítás gyakorlati lebonyolítására.

Amerikai kommentátorok felfigyeltek arra, hogy Trump a kormányzókkal történő együttműködésre helyezte a hangsúlyt, és nem ismételte meg előző napi kijelentését, miszerint elnökként „teljes felhatalmazása” van, és övé „a végső szó” az egyes tagállamokban a gazdaság újraindítására.

„Rövid időn belül egyeztetni fogok mind az 50 kormányzóval, és ezt követően minden egyes kormányzónak megadom a felhatalmazást a gazdaság újraindítására” – fogalmazott.

Hangoztatta, hogy minden tagállamban a helyi körülményeknek legmegfelelőbb időpontban és legkedvezőbb módon indítják majd újra az életet.