Egészen közel a kétmillióhoz a regisztrált fertőzöttek száma a világban

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma elérte az 1 982 281-et szerda reggelre, miközben világszerte 126 722-en vesztették életüket a Covid-19-ben, és 487 471 a gyógyultak száma – derült ki a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem szerda reggeli összesítéséből.

Kedd reggel 1 920 985 volt a fertőzöttek száma, 119 686 a halálos áldozatoké és 430 455 a gyógyultaké.

A fertőzés 185 országban van jelen.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

A legtöbb regisztrált fertőzött továbbra is az Egyesült Államokban van: 609 407. A halálos áldozatok száma 26 033, a gyógyultaké 49 444. A legtöbben, 7905-en New York államban vesztették életüket a Covid-19-ben. Az országban eddig 3 120 381 tesztet végeztek el, ebből 499 143-at New Yorkban.

Spanyolországban 174 060-ra nőtt a feljegyzett fertőzöttek száma, 18 255-re az elhunytaké, a gyógyultak száma 67 504. Az országban két hét szünet után megkezdték a munkát a nem létfontosságú ágazatokban, például az építő- vagy az autóiparban dolgozók. A spanyol közszolgálati televízióban elhangzott becslés szerint országosan mintegy kétmillió munkavállaló tér vissza a munkába a napokban. Az országban a járvány miatt kihirdetett szükségállapot egyelőre április 25-én éjfélig van érvényben, de újbóli meghosszabbítása várható.

Olaszországban 162 488 a regisztrált fertőzöttek száma és 21 067 a halálos áldozatoké. A gyógyultak száma 37 130. A kormány keddtől engedélyezte a könyvesboltok, papír-írószer üzletek és a bababoltok újranyitását. Lombardia, Piemonte, Veneto, Lazio és a déli Campania tartomány azonban ennyit sem enyhít az óvintézkedéseken, ott májusig semmilyen bezárt üzletet nem nyit újra.

Németországban 132 210 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 3495 elhunyt. A gyógyultak száma 68 200. A koronavírus-járvány lassítására bevezetett korlátozások fokozatos lazítását és a vírus jelenlétének minél szélesebb körű, folyamatos megfigyelését javasolta a német nemzeti tudományos akadémia szerepét betöltő Leopoldina (Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften). Az országban a kijárási és egyéb korlátozások egyelőre április 19-éig maradnak érvényben.

Franciaországban 131 361 fertőzöttet és 15 750 halálos áldozatot tartottak nyilván szerda reggel. A gyógyultak száma 29 121. Emmanuel Macron francia elnök május 11-éig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 17-én életbe lépett kijárási korlátozásokat.

Az Egyesült Királyságban 94 845 dokumentált fertőzött és 12 129 halálos áldozat van. A gyógyultak száma 323.

Iránban 74 877 volt a regisztrált fertőzöttek száma, az elhunytaké 4683, 48 129-en pedig felgyógyultak a betegségből.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a koronavírust, amely a közép-kínai Vuhanból terjedt el.

Kínában (Hongkong és Makaó nélkül) 83 351 esetet tartottak nyilván szerda reggel. A vírus okozta betegségben eddig 3346-an haltak meg, 78 265-en pedig felgyógyultak.