Egy elszabadult esküvői limuzin miatt halt meg húsz ember

A baleset az állam középső vidékén, a New York városától mintegy 270 kilométernyire északra fekvő Schoharie településen történt.

A lejtős úton egy esküvőre meghívott vendégeket szállító limuzin belerohant egy kávézó épülete előtti autóba. A limuzinban 18 ember utazott, ők és a kávézó előtt álló két ember meghaltak.

20 people were killed when a limo carrying a wedding party crashed into another vehicle and hit people standing in the parking lot of a store in upstate New York https://t.co/TB36nkO1uR

