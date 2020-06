Egy nagyon jó hírről és két kivételes képességű vízilabdázóról is beszélt Kásler Miklós (videó)

Magyarország saját koronavírus diagnosztikai teszttel rendelkezik, amely rendkívül nagy pontosságú – jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videosorozat legutóbbi részében. A tárcavezető kifejtette: a hazai fejlesztésű, a WHO irányelveknek megfelelő vizsgálati módszer nemcsak az ellenanyagok jelenlétét, hanem azok koncentrációját is kimutatja. Benedek Tiborról és Kárpáti Györgyről, a két kivételes képességű vízilabdázóról is beszélt a miniszter, és felidézte egy régi emlékét a közelmúltban elhunyt veteránról.