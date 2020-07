Egykori Párbeszéd-vezető az új Jobbik-vezető Békéscsabán

Csonki Dávidnak, a Párbeszéd korábbi Békés megyei elnökének közreműködésével alakult újra a januárban feloszlott békéscsabai Jobbik.

A korábban radikális, de később baloldalivá vált párt mára totálisan eljelentéktelenedett: úgy látszik, Gyurcsány Ferenc és szövetségesei azt csinálnak Jakab Péterékkel, amit csak akarnak – fogalmazott az Origo.

Miután a januári kongresszuson a küldöttek a Gyurcsány-párti Jakab Pétert választották meg a Jobbik elnökének, a párt békéscsabai csoportja egy nappal később feloszlatta magát. „Reméljük a Jobbik egyszer majd visszatalál az eredeti útra” – írták akkor búcsúközleményükben. Mint kiderült, hiába reménykedtek: a Jobbik Jakab Péter Gyurcsány-párti politikája miatt visszafordíthatatlanul a baloldalra sodródott.

Karácsony embere Jobbik-csoportot alapított

Hat hónapnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a pártközpont feltámassza az alapszervezetet, amely egykoron az egyik legnagyobb taglétszámú volt. Az attrakció nem akárhogyan sikerült: az biztos, hogy sokáig emlékezetes marad.

„Tisztelt csoporttagok! A mai nappal Stummer János segítségével Békéscsabán új Jobbik alapszervezet alakult. A Viharsarokban is sokan vagyunk akik változást akarnak, egy olyan országot ahol fontos a vidék is, a nemzeti értékeink és egy élhető fejlődő térség részesei akarunk lenni” – jelentette be Csonki Dávid a csoportalapítás hírét az egyik, Jakab Pétert támogató közösségi fórumon. Később az alapszervezet is kiadott egy közleményt, amelyben azt írták, hogy „a tagok elszántan dolgoznak majd a nemzet érdekeit szem előtt tartva egy élhető, fejlődő térségért”, továbbá várják a tagok és szimpatizánsok jelentkezését.

Égető szükség lehetett az új jobbikosokra, hiszen a jelek szerint, bárki, aki jelentkezett, azonnal felvételt nyert. „A mai nappal én is jelentkeztem a Jobbikba” – tette hozzá Csonki Dávid. Nem véletlenül, a Jobbik-csoport alapító Csonki ugyanis korábban szép karriert futott be Karácsony Gergely pártjában – írja az Origo.

A Behír számolt be róla, hogy tavaly novemberben a Párbeszéd Békés megyei elnökének nevezték ki a baloldali politikust. A tavalyi önkormányzati választáson képviselőjelöltként induló Csonki jelenleg is a Párbeszéd koordinátoraként tünteti fel magát a közösségi oldalán. Arról nem is beszélve, hogy több olyan kép is található Facebookján, amikor még a másik pártjának dolgozott.

Ezen a májusban készült képen az látható, amint a békéscsabai Jobbik megalapítását bejelentő politikus egy párbeszédes pólóban készül maszkot osztani.

Itt pedig Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd egyik legismertebb arcának a társaságában jelentette be, hogy találkozott Gyurcsány Ferenccel.

2 nap alatt 2 PARLAMENTI képviselővel találkoztam.😁😁😁Tegnap Gyurcsány Ferenccel a DK elnökével, ma Kocsis-Cake Olivio… Közzétette: Csonki Dávid – Aktivista – 2019. szeptember 13., péntek

Nem új keletű, hogy a baloldali politikusok átsorolnak a megroppant Jobbikba. Az Origo számolt be róla elsőként, hogy a Gyurcsány-vonal győzelmével zárult tisztújítás után sajtófőnökként merült fel Szapanyos Anett neve. Ez azért hatott furcsán, mert Szaponyos korábban a Párbeszéd ifjúsági szervezetének, a ZöldFrontnak volt az elnökségi tagja.

A politikus egyébként Jakab Péter környezetéből került ki: jelenleg is a pártelnök asszisztense.