Elismerte az olasz külügyminiszter, hogy veszélyeket rejt az illegális migráció

A bécsi terrortámadás után fordulatot vett az olasz kormány politikai narratívája: a külügyminiszter nyilatkozata szerint mégis fontos a határvédelem, a migráció kockázatot jelenthet.

„Végre valahára” – fogalmazott Adolfo Urso, az Olasz Testvérek nevű párt képviselője a V4NA hírügynökség tudósítása szerint. A politikus Luigi Di Maio külügyminiszter szavaira reagált.

Az olasz diplomácia vezetője azután foglalt állást a migráció korlátozása és a határellenőrzések erősítése mellett, hogy egész Európát megrázta az Ausztriát ért terrortámadás.

Az esetet követően országszerte teljes készültséget rendeltek el a hatóságok számára, majd kedden a nemzeti közrendért és biztonságért felelős bizottság úgy határozott, hogy szigorítják a határvédelmet, és ehhez a hadsereget is bevetik majd.

Di Maio úgy fogalmazott,

„a határvédelem minden állam kötelessége és joga”,

és rámutatott, hogy a terroristák akár Olaszországot is megtámadhatták volna. Arról is beszélt, hogy a migráció valóban lehet kockázatos, és reálisan kell vizsgálni a kérdést, mivel ha egy országnak nincs elegendő forrása, hogy segíteni tudjon, akkor nem tudja befogadni a migránsokat. „Így mi is és ők is rossz helyzetbe kerülünk” – fogalmazott.

Giorgia Meloni, az Olasz Testvérek elnöke ugyanakkor kétkedve fogadta a külügyminiszter szavait. Elmondta, hogy

míg Di Maio határvédelemről beszél, addig a kormány mindent megtesz azért, hogy szélesre tárja az ország kapuit a migránsok előtt.

Hasonló kritikát fogalmazott meg a kettős mércét alkalmazó kormánnyal szemben Matteo Salvini is, az Északi Liga elnöke, aki arra mutatott rá, hogy a koronavírus kapcsán is kivételeznek a bevándorlókkal, mert míg az olasz polgárokat megbírságolják és hazaküldik, ha megszegik a kijárási tilalmat, addig az illegális bevándorlóknak megnyitják a kikötőket. „Tehát a miniszterelnök egészségügyi rendelete nem vonatkozik a migránsokra” – fogalmazott a politikus.

Borítóképünkön Luigi di Maio olasz külügyminiszter