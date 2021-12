Elítéltek három embercsempészt, egy hét alatt egymilliót szakítottak – euróban

Bűnösnek találta a bíróság és elítélte azt a három embercsempészt, akik idén nyáron, június és augusztus között közel 530 migránst juttattak át Franciaországból az Egyesült Királyságba a la Manche csatornán keresztül – írja a V4NA.

Az ítélet azért is jelentős, mert kevesebb, mint két héttel azt követően született meg, hogy

mikor a csónakjuk elsüllyedt 20 kilométerre a francia partoktól.

a Médiapart információi alapján MM. Ali H., Sharam S. és Mohammad F a nevük. A Pas-de-Calais megyében lévő település, Boulogne-sur-Mer bírósága bűnösnek találta őket egy olyan hálózatban való részvételben, amely arra specializálódott, hogy a Franciaország ás Anglia közötti tengeri útvonalon átjuttassa az illegális migránsokat a szigetországba. Az ítélet alapján egytől négy évig terjedő börtönbüntetés vár rájuk, bűnszervezetben való részvétel miatt, írja a történtekről beszámoló France Bleu hírportál.

A három férfit Calais környékén tartóztatták le, az autójukban a rendőrök mentőöveket találtak és egy személyt, aki éppen arra készült, hogy átkeljen a la Manche csatornán. A lap úgy tudja, hogy egy jegyzetfüzet is volt a kocsiban, amely több mint 150 nevet tartalmaz, mindegyik mellett fel volt tüntetve egy konkrét összeg, összesen 174 000 euró. Néhány név mellett szerepelt a „baby” szó, a csempészek által Angliába juttatott bevándorlók között tehát csecsemők is voltak.

A Médiapart értesülései szerint

az általuk Angliába juttatott illegális migránsok.

Gérald Darmanin belügyminisztert meghallgatta a migránshelyzettel kapcsolatban az Alkotmányjogi Bizottság, a belügyminiszter elmondása alapján az idén eddig több mint 1400 embercsempészt tartóztattak le és 41 bűnszervezetet számoltak fel a francia hatóságok. A politikus arról is beszámolt, hogy sok esetben a csempészek azonos állampolgárságúak, mint az általuk segített migránsok.

A sok letartóztatás ellenére rettentően nagy a Franciaország és Nagy-Britannia közötti migrációs nyomás, ami a közelmúltban meglehetősen feszültté tette a két ország közötti diplomáciai viszonyt. Boris Johnson nyílt levélben arra kérte Emmanuel Macron francia államfőt, hogy fogadja be a la Manche csatornán elfogott illegális migránsokat.

A brit kormányfő levelére reagálva Emmanuel Macron elmondta, hogy államfők esetében nem szokás nyílt levelekkel és a közösségi oldalakon kommunikálni, majd hozzátette, hogy komolyan veszi a problémát, ezért Franciaország Calais városában migrációs vészhelyzeti ülést tartott az érintett országok képviselőinek részvételével.

Bár a két ország között kialakult diplomáciai konfliktus miatt Priti Patel brit belügyminiszter nem kapott meghívást a találkozóra, a brit politikus a történteket követően már enyhébb hangnemet ütött meg és bejelentette, hogy a további tragédiák elkerülése érdekében sürgős tárgyalásokat fog folytatni európai kollégáival a migrációról, mivel a nagyobb mértékű nemzetközi együttműködés és a határokról szóló törvény gyors törvénybe iktatása megállítja az embercsempészeket, és életeket menthet meg.

I will be holding urgent talks with my European counterparts this week to prevent further tragedies in the Channel.

More international cooperation and passing our Borders Bill quickly into law will stop the people smugglers and save lives. https://t.co/ybkHjdyd9I

— Priti Patel (@pritipatel) November 28, 2021