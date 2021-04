Elsőként érhette el Izrael a nyájimmunitást

Hátra még nem dőlhetnek: egy tanulmány szerint a dél-afrikai mutáns könnyebben áttörhet a védelmen.

Izrael elérhetett egyfajta nyájimmunitást – idézte az izraeli média Eran Segalt, a neves Weizmann Tudományos Intézet egyik vezető kutatóját. A nyájimmunitás lényege, hogy a társadalom olyan nagy aránya – körülbelül 60-80 százaléka – védett a kórokozóval szemben, hogy az nem tud kit megfertőzni, tovább terjedni. A szakember egyelőre csak becslésekre alapozta állítását, a számok mindenesetre őt igazolják. A nagyjából 9 milliós államban már több mint 5,3 millió ember megkapta legalább az első oltását, majd 5 millió pedig a másodikat is, miközben közel 836 ezren túlestek a betegségen – számol be a Magyar Nemzet.

A tömeges oltás hatásai már jelentkeztek: mint arra Eran Segal is rámutatott, január óta 97 százalékkal, nyolcezer fölöttiről 250 környékére zuhant a napi új regisztrált esetek száma. Ezzel párhuzamosan csökkentek a kritkus lefolyású megbetegedések és a halálesetek is. Ha a szakembernek igaza van, akkor Izrael lehet az első a világon, amely elérte a nyájimmunitást. Múlt héten egy számítás arra az eredményre jutott, hogy az Egysült Királyság is elérhette múlt péntekre a határt, azonban ennek hitelességét később vitatták. Ugyan a britek majd fele már megkapta legalább az első oltását, az országban még mindig napi kétezer feletti új fertőzést találnak.

Az izraeli szakember úgy vélte, a statisztikák derűlátásra adnak okot, és itt lehet az ideje a további nyitásnak. Az élet már így is jobbára visszatért a rendes kerékvágásba, az üzletek nyitva vannak, az iskolákban tanítanak, ugyanakkor bizonyos tömegrendezvényeket még tiltanak, és az olyan általános szabályok is maradtak, mint a maszkviselés vagy a fizikai távolságtartás. Már a turizmus újjáélesztése felé is kacsintgatnak, viszont egyelőre a be – és kiutazás korlátozott. Ennek legfőbb oka, hogy attól tartanak külföldről esetleg olyan mutációkat hurcolhatnak be, melyek ellenállóbbak, és lerombolhatják az eddigi eredményeiket.

Úgy tűnik, félelmeik nem is teljesen alaptalnok,