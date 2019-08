Elvenné az egyháztól a magyar iskola épületét Marosvásárhely román polgármestere

Dorin Florea, az erdélyi város polgármestere bejelentette, hogy kezdeményezni fogja a római katolikus gimnázium épületének újraállamosítását, amely jelenleg a katolikus egyház tulajdonában van.

Az elöljárót az Agerpres hírügynökség idézte csütörtökön. Eszerint a polgármester közölte: minden szükséges jogi lépést megtesznek, hogy az ingatlan kerüljön vissza a város tulajdonába.

A gyulafehérvári római katolikus érsekség az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítványon keresztül 2004-ben kapta vissza a kommunizmus idején államosított ingatlant, amelyben jelenleg a román tannyelvű Unirea Líceum és a magyar tannyelvű II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium működik.

Az elöljáró azzal vádolta meg az egyházat, hogy nem tartotta tiszteletben a bérleti szerződést, és hogy minden tanévkezdet elején megzsarolja az önkormányzatot. A polgármester nem fejtette ki, hogy konkrétan mivel vádolja az egyházat, illetve hogy mivel sértette meg a bérleti szerződést.

Valójában az önkormányzat sértett szerződést

Holló László, az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kuratóriumának elnöke az előzményekről elmondta: az egyház már 2017-ben egyoldalúan felbontottnak nyilvánította a szerződést, hiszen három olyan cikkelyt is megsértett az önkormányzat, ami maga után vonja a szerződés felbontását. Emlékeztetett, hogy ezt a polgármester nem fogadta el, így tavaly is folytatták a tárgyalásokat, de ezek is sikertelenül végződtek. Kifejtette, hogy a tavalyi év elején az építkezési felügyelet megvizsgálta a főépületet, amelyben a román tannyelvű középiskola működik, és megállapították, hogy az ingatlan nem biztonságos, ezért az alapítvány közölte: nem vállal felelősséget a tanárok és diákok testi épségéért, és kérték, biztosítson az önkormányzat megfelelő ingatlant.

Ezt követően az önkormányzat júliusban olyan javítási munkálatokat kezdeményezett az épületben, amelyre bérlőként az egyház megkérdezése nélkül nem lett volna joga, ezért az egyház büntetőjogi feljelentést tett az illetékes intézményeknél az önkormányzat ellen, és bíróságon is kezdeményezte a szerződés felbontását.

Sajnos már van példa az újraállamosításra

Holló László elmondta: normális esetben az önkormányzat nem perelhetné vissza az ingatlant, de fel vannak készülve bármire, és emlékeztetett a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium esetére, amelynek épülete bírósági eljárás révén került vissza a helyi önkormányzat tulajdonába annak ellenére, hogy a román állam a rendszerváltozás után visszaszolgáltatta azt a református egyháznak.

Emlékeztetett, hogy

a gyulafehérvári érsekség Erdélyben összesen hét főgimnázium épületét igényelte vissza, ezek közül négyet visszakaptak, beleértve a marosvásárhelyit, hármat pedig elutasítottak, de jelenleg még peres eljárás alatt vannak.

A polgármester azt követően nyilatkozott a katolikus iskola épületéről, hogy a helyi önkormányzatban éles vitát váltott ki a költségvetés-kiigazítás, amelyet úgy fogadott el a magyar többségű önkormányzat, hogy a polgármester szerint számos kiadási tételt csökkentettek, így az iskolaépületek felújítása, a szemétszállítás és más egyéb fontos szolgáltatások ellehetetlenülnek. Ezzel szemben a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szerint csak olyan protokollköltségeket és egyéb kiadásokat csökkentettek, amelyek nem létfontosságúak a város számára, s ezt azért tették, hogy megakadályozzák a város további eladósodását.