EP-képviselők, akik csak felveszik a pénzt, de nem csinálnak semmit

Majdnem 9 ezer eurós fizetést kapnak munkájukért az európai adófizetők pénzéből az európai parlamenti képviselők. Míg vannak, akik komolyan megdolgoznak a pénzükért, akadnak olyanok is, akik sajátos elképzelésekkel bírnak. Egyesek pedig egyenesen derogálják az EP tekintélyét viselkedésükkel – írta meg a V4NA hírügynökség.

A klipben az álomdrog után sóvárog, amitől nem lesz másnapos. Mint mondja, ez csupán a művészi kifejezése annak, ahogy egy tabu-témára szerette volna felhívni a figyelmet. Azt nem lehet tudni, hogy a videó végén macskás cicanadrágban ugrálva mire akarta felhívni a figyelmet.

Nem Markéta Ggregorová az egyetlen a zöldek körében, aki nyíltan támogatja a droghasználatot.

Hasonlóan gondolkodik Nico Semsrott német utcagyerekre hasonlító európai parlamenti képviselő, aki

Mottója: az EU mély krízisben van – és én is.

Európai parlamenti munkájáról úgy nyilatkozott, hogy

Hozzáteszi, általában arra, amire a frakciója, hiszen túl hosszadalmas és bonyolult lenne mindent elolvasni a szavazások előtt, és szerinte biztos senki más se teszi.

Olyan kampányígéretei juttatták be az EP-be, mint a „60 videó 60 hónap alatt”, melyekben az EP működését mutatja be, vagy a világmegváltó gondolat, hogy

A kapucnis pulóver különösen fontos számára, hozzátartozik az imázsához, még hivatalos fotóján is ez van rajta ráadásul – az illemmel mit sem törődve – fején a kapucnival.

Bár nem a külső a fontos, a zöldek Szomáliából származó brit képviselője sem igazán törődik azzal, hogyan „illik” felöltözni az Európai Parlamentben, mi méltó a hely komolyságához. Magid Magid az EP alakuló ülésére „F**K FASCISM„ feliratú pólóban és baseball-sapkában ment. Bár nem épp úgy öltözött fel, mint egy EP-képviselő, mégis személyes sértésnek vette, amikor a parlament épületében megkérdezték tőle, hogy eltévedt-e, és megkérték, hogy távozzon.

Erről egy Twitter-bejegyzést is írt, amiben azt is közölte, hogy ő nem akar beilleszkedni. Úgy fogalmazott: „Ilyen az arcod, miután valaki megkérdezi, hogy eltévedtél-e, aztán azt mondják, hagyd el az épületet – az első munkanapodon. Tudom, hogy láthatóan különbözöm. Nincs meg az a kiváltságom, hogy elrejtsem az identitásomat. FEKETE vagyok és a Magidnak hívnak. Nem akarok beilleszkedni. Szokjatok hozzá!”

Your face when you've just had someone ask if you're lost & then you're told to leave, on your first day at work. 🤦🏾‍♂️

I know I'm visibily different. I don't have the privilege to hide my identity. I'm BLACK & my name is Magid. I don't intend to try fit in. Get used to it!

👊🏾💚 pic.twitter.com/HhWG63kE9U

— 🚀MΛG!D (@MagicMagid) July 2, 2019