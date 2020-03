Az óvodák nyitva tartásáról az önkormányzatok dönthetnek

Az Operatív Törzs szombaton ismertette a legújabb kormányzati döntéseket.

Az önkormányzatok helyben dönthetnek az óvodák nyitva tartásáról, működéséről; az erről szóló kormányrendelet még szombaton megjelenik – jelentette be a köznevelési államtitkár az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Maruzsa Zoltán közölte:

lehetőleg az óvodáskorú gyermekek is maradjanak otthon, felügyeletüket kis csoportokban a szülők és a szomszédok bevonásával javasolják.

A hétfőtől életbe lépő iskolabezárásokról hangsúlyozta: fontos, hogy a gyerekek ténylegesen otthon maradjanak, és részt vegyenek a digitális oktatásban. Az államtitkár úgy fogalmazott: „fontos, hogy a gyerekek tanuljanak, a pedagógusok tanítsanak, neveljenek”.

Hozzátette, hogy az iskolákban és az óvodákban is lehetőséget kell biztosítani azoknak a gyerekeknek a fogadására, akiknek elhelyezéséről szüleik nem tudnak gondoskodni.

Jól vannak az új betegek

Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője a szombati budapesti sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy jó állapotban van az a hat újabb magyar állampolgár, akiknél az elmúlt 24 órában diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést.

Tájékoztatása szerint köztük vannak olyanok, akik korábban azonosított fertőzöttektől kontaktszemélyként kaphatták el a fertőzést és olyan új betegek is, akiknél a fertőzés útját még nem azonosították. Mindannyiukat kórházban kezelik.

Lakatos Tibor arra kérte a kormányablakok ügyfeleit, hogy

a tumultus elkerülése érdekében előre egyezetett időpontokban keressék fel a hivatalokat. A kész okmányokat postai úton levélben kapják meg az azokat igénylők

– tette hozzá.

A legjobbat kihozni a helyzetből

Az Origo tudósítása szerint a gyermekétkeztetés biztosításához az iskolaépületeket nem zárják be, de az étkezőket nem lehet majd tömegesen használni. Nem zárják be a kollégiumokat sem, de ahol megoldható, itt is azt kérik, hogy maradjanak otthon a diákok.

„Kényszerhelyzetben vagyunk, lépnünk kellett. Kérem segítsenek, hogy a lehető legjobbat tudjuk kihozni ebből a helyzetből a diákok érdekében. Ez egy komoly kihívás, és egy komoly potenciál is” – mondta Maruzsa Zoltán.

Újságírói kérdésre válaszolva Lakatos Tibor azt is elmondta, hogy egyelőre nincs napirenden a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér lezárása.

Nincs fertőzés-gyanús egészségügyi dolgozó

„Van olyan egészségügyi dolgozó, aki kapcsolatba került fertőzött személlyel, de nincs koronavírus-gyanús egészségügyi dolgozó” – mondta Lakatos Tibor kérdésre válaszolva.

A fürdőkről a fenntartók döntenek

„Az egészségügyi tárca nem nyújtott be javaslatot arra, hogy minden fürdőt be kell zárni, ez a fenntartók, üzemeltetők döntése” – ismertette Lakatos Tibor a fürdőkkel kapcsolatban.