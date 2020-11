Február 7-ig lehet gyűjteni az aláírásokat a székely petícióhoz

Ha Svédországban is célba ér a kezdeményezés, már csak egy országot kell kipipálni – amire szintén jó esély van.

Továbbra is nagyon komoly érdeklődés kíséri a székely petíciót Svédországban, ahonnan az elmúlt napokban több mint ötszáz aláírás érkezett – olvasható a Magyar Nemzet cikkében. Ezzel

a skandináv államban már a szükséges szignók csaknem 80 százaléka összegyűlt, és már csak alig több mint háromezer svédországi támogató aláírás kell ahhoz, hogy a kezdeményezés ott is célba érjen.

A lap úgy tudja, hogy az aláírók svédországi sztárok felhívására csatlakoznak az akcióhoz. Az egymillió szignó már összegyűlt, és eddig Horvátországban, Litvániában, Magyarországon, Romániában is sikerült teljesíteni a jogszabályban meghatározott limitet.

Ahhoz azonban, hogy a kezdeményezés sikeres legyen, február 7–ig még két országban össze kell szedni a kellő számú szignót.

Ez leghamarabb Svédországban teljesülhet, de Spanyolországban is összegyűlt már a szükséges mennyiség csaknem 63 százaléka. Surranó pályán célba érhet Szlovénia is, ahol még csak alig több mint 2 ezren álltak az ügy mellé, de az ország alacsonyabb lélekszámának köszönhetően a sikerhez is csak kevesebb, mint 3800 aláírás kell.

Az Írdalá.hu és a Gerilla.hu csapata azon dolgozik, hogy a székely petíció érvényes és eredményes legyen. Ennek érdekében elindították a Légy a nagykövetünk! (Ambassador Project) kezdeményezést, amelyben arra kérik az érdeklődőket, hogy csatlakozzanak az Írdalá.hu csapatához és legyenek tagjai az egyedülálló európai uniós kezdeményezésnek. – Ennek célja, hogy együtt segítsük a nemzeti kisebbségek európai uniós kohéziós pénzekhez jutását közvetlenül a brüsszeli kasszából! Az identitásuk megőrzése, a túlélésük a CÉL és egyben a TÉT! – hangsúlyozzák.

A szervezők megadtak egy internetes oldalt, ahol az érdeklődők megtalálhatják az összes fontos információt, grafikai anyagot, amit minél több ismerőshöz el kell juttatni Magyarországon, a Kárpát-medencében és az Európai Unióban.

Pesty László, a székely petíció kampányfőnöke korábban elmondta: ezzel nem titkoltan azt szeretnék elérni, hogy ha le is tiltják a központi anyagokat a különböző oldalakon – mint ahogy megtette korábban a Facebook vagy a YouTube –, a kampány akkor is megállíthatatlan legyen.

Aki még nem tette meg, keresse fel az Írdalá.hu oldalt, és támogassa a székely petíciót. A támogatók azzal is segíthetnek, ha követik, lájkolják és kommentelik a Signiteurope.com négy közösségi médiafelületét (Twitter, Instagram, YouTube és Facebook).