Fegyverek is lehetnek a La Manche csatornán migránsokat csempésző csónakokon

Mostanában szinte nem telik el hétvége anélkül, hogy ne lepnék el Franciaországból Angliába migránsokat szállító csónakok a két ország közti La Manche csatornát. Sorra dőlnek meg a rekordok a szigetországba érkező illegális bevándorlók számát illetően, ezért a francia és a brit belügyminiszter még a hónap elején videókonferencia keretében megállapodott arról, hogy közösen veszik fel a kesztyűt az egyre erősödő migrációs hullám ellen – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Az Egyesült Királyság 2021-ben és 2022-ben 55 millió fontos, azaz 62,7 millió eurós összeggel támogatja Franciaországot, hogy megfelelő felszerelést tudjanak beszerezni az illegális bevándorlás ellen folytatott küzdelemhez, a francia belügyminisztérium pedig arra tett ígéretet, hogy megnöveli a rendőri és csendőri jelenlétet a part mentén.

A megállapodás ellenére úgy tűnik, egyelőre nem sikerül megfékezni az illegális bevándorlást, sőt, egyre többen szelik át a La Manche csatornát csónakokon. A korábbi, szintén ebben a hónapban, augusztus 12-én regisztrált 592-es rekordot jócskán túlszárnyalva a hétvégén ugyanis mintegy 800 illegális migráns érkezett Angliába Franciaország felől, mindannyian csónakon, amivel busás hasznot, a becslések szerint az embercsempész bandák több százezer fontot kaszáltak, írja a történtekről beszámoló Daily Mail.

A brit lap értesülései szerint a francia hatóságok arra figyelmeztették a brit parti őrséget (Border Force), hogy legyenek óvatosak a migránsokat szállító csónakokkal, mivel elképzelhető, hogy némelyiken fegyverek vannak. A Border Force hajói és helikopterei ezért csak tisztes távolból követték a menekültek csónakjait, az egyik doveri hajó legénységének tagja arról számolt be a sajtónak, hogy nagyon furcsán viselkedtek Folkestone közelében az egyik csónak utasai, 13 férfi és egy fehér hidzsábot viselő nő nem magát védte a hajóban lévő ponyvával, hanem a csónak végében valamit letakartak vele.

A Daily Mail arról is beszámolt, hogy a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency) nem szolgált semmiféle információval arról, hogy a Dovernél partot ért, migránsokat szállító csónakokon találtak-e fegyvereket, de Nigel Farage brit politikus szerint gyanús, hogy a Belügyminisztérium nem tette közzé a migránsok átkelésével kapcsolatos hivatalos adatokat. Farage a Twitteren azt firtatta, hogy vajon mit titkol a kormány.

The Home Office have so far refused to release any official figures for migrant crossings yesterday. What are they hiding? pic.twitter.com/uZXrRiUnqX

Nigel Farage úgy látja, hogy a helyzet teljesen kontroll nélküli, véleménye szerint az illegális migránsok száma egyre csak növekedni fog.

Looks like another record day in Channel. This is completely out of control. These numbers will just keep rising. pic.twitter.com/CveqWxtItz

— Nigel Farage (@Nigel_Farage) August 21, 2021