Rendőrök haltak meg a tűzharcban Kína pakisztáni konzulátusánál

Ismeretlen fegyveresek megtámadták a távol-keleti ország konzulátusát a pakisztáni Karacsi kikötővárosban pénteken – közölte a helyi média és két pakisztáni hírforrás.

Az előzetes beszámolók szerint robbanás és lőfegyverek kerepelése volt hallható a konzulátus épületénél. A feltételezett támadás helyszínéről készült felvételeken gomolygó füst volt látható.

#BREAKING MORE :Armed men attacked the well-guarded Chinese🇨🇳 consulate in #Karachi – it's a well-guarded location with streets around it barricaded – they are trying to break into the Consulate – heavy gunfire reported pic.twitter.com/CJ4th9toq1

— SRB BREAKING NEWS (@news_srb) November 23, 2018