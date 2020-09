Fidesz: a baloldalnak most sem sikerült elhallgattatni a magyar embereket

A baloldal minden eszközzel próbálta megakadályozni a hétfőn lezárult nemzeti konzultációt, de most sem sikerült elhallgattatni a magyar embereket – mondta a Fidesz-frakció szóvivője pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Halász János kiemelte: minden idők második legnépszerűbb konzultációja volt a mostani, ami azt jelzi, hogy a magyarok fontosnak tartják elmondani véleményüket az életüket és az ország jövőjét meghatározó kérdésekben.

Pedig a baloldali pártok mindegyike próbálta ellehetetleníteni, hogy az emberek véleményt mondjanak: Gyurcsányék, a szocialisták, a momentumosok, az LMP-sek, a jobbikosok mind próbálták lebeszélni az embereket arról, hogy részt vegyenek a konzultációban – mondta a frakciószóvivő, hozzátéve: olyan „aljas és gátlástalan módszereket” is bevetettek, hogy begyűjtötték, széttépték, és még a postaládából is kilopkodták a kérdőíveket.

Szavai szerint a baloldal ezúttal sem akarta, hogy hallatsszon a magyar emberek véleménye a koronavírus-járvány elleni védekezésről, a bevándorlásról, Magyarország gazdasági szuverenitásáról és a „második Soros-tervről”.

Azért nem akarja – folytatta -, mert ők soha nem a magyar emberek akaratát, hanem „idegen hatalmak megrendelését teljesítik”.

Ha rajtuk múlik, akkor ez most is így lenne, a koronavírus-járvány miatti válságkezelésben, a gazdaságpolitikában és a bevándorláspolitikában is feladnák a nemzeti érdekeket – fogalmazott Halász János, köszönetet mondva mindenkinek, aki részt vett a konzultáción, és „nem ült fel a baloldal akcióinak”.

Közölte: a Fidesz-KDNP, ahogyan eddig, ezután is a magyarok akaratát érvényesítve fogja a járvány elleni egészségügyi és gazdasági védekezés, a bevándorlás és a nemzeti szuverenitás kérdéseiben meghatározni a további intézkedések irányát.

A frakciószóvivőt kérdezték a tiszaújvárosi időközi parlamenti választáson induló ellenzéki jelölt, Bíró László korábbi szavairól, amire úgy reagált: Bíró László antiszemita kijelentéseket tett, a nyilatkozata felháborító és gyalázatos, és elfogadhatatlan, hogy a közéletben van.

Egyúttal csodálkozását fejezte ki, hogy Karácsony Gergely főpolgármester nem tiltakozott a Budapestet gyalázó szavak miatt. Azt is mondta Bíró Lászlóról, hogy „egy náciról van szó”, és nem hisz a bocsánatkérésének őszinteségében.

Halász János szerint a baloldal a pénzért és a hatalomért mindenre képes, nem érdeklik őket a jelöltjük nyíltan antiszemita kifejezései sem.