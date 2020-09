Genovában az utcán ismét kötelezővé tették a maszk viselését

A maszk használatának ismételt bevezetésére azután került sor, hogy szerdán a Liguriában kiszűrt 108 új betegből 63-at Genova belvárosában diagnosztizáltak.

A liguriai Genova belvárosában ismét bevezették a maszk szabadtéren is kötelező használatát csütörtöktől, az olasz-francia határnál polgármesterek tiltakoztak a koronavírus behurcolása ellen, miközben Giuseppe Conte olasz miniszterelnök bejelentette, hogy nem tervezik az ország ismételt lezárását.

Az északkelet-olaszországi Liguria tartomány elnöke, Giovanni Toti és Genova polgármestere, Marco Bucci közösen rendelte el a korlátozó intézkedést a koronavírus-járvány miatt.

Május 18. óta először ismét kötelezővé tették a szájmaszk használatát nemcsak zárt térben, hanem az utcán is, még akkor is, ha be lehet tartani az emberek közötti legalább egyméteres biztonsági távolságot.

Az intézkedés egyenlőre a majdnem hatszázezer lakosú Genova sikátoros történelmi városközpontjára, valamint az úgynevezett régi kikötő térségére vonatkozik. A védőeszköz használata a vendéglátóipari helyiségekben is kötelező, kivéve a rendelt étel vagy ital fogyasztása közben – olvasható a rendelkezésben. A szabályokat megszegő üzleteket öt naptól harminc napig terjedő bezárással büntethetik.

A maszk használatának ismételt bevezetésére azután került sor, hogy szerdán a Liguriában kiszűrt 108 új betegből 63-at Genova belvárosában diagnosztizáltak. Negyven esetben a fertőzés „véletlenszerűen” történt, a kontaktkeresés során nem sikerült családtagokkal, munkatársakkal, ismerősökkel való kapcsolatot kimutatni. A polgármester szerint a szigorítás az esetleges gócpont erősödésének megfékezését célozza.

Ezzel egy időben vasárnapig meghosszabbították a kötelező szabadtéri maszkviselést a nem messzi La Spezia városában is, ahol szeptember 11-én vezették be, miután egy hét alatt majdnem ezer új beteget szűrtek ki.

Egész Liguria tartományban kiemelt a figyelem, miután a szomszédos Franciaországban most tetőzik ismét a koronavírus-járvány. Az egészségügyi tárca karanténkötelezettséget vezetett be a Párizsból és a franciaországi gócpontokból érkezők számára. Az olasz-francia határon található Ventimiglia polgármestere, Gaetano Scullino azonban úgy nyilatkozott, semmilyen ellenőrzést nem vezettek be a határátkelőnél.

Több határ menti település polgármestere maga állt be vírustesztet végezni az érkezőkön a betegség behurcolása ellen tiltakozva. A másfél milliós Ligurában a járvány kezdete óta közel tizenháromezer fertőzöttet szűrtek ki, és több mint ezerötszáz beteg halt meg.

Giuseppe Conte miniszterelnök a La Stampa című napilapban megjelent interjúban kizárta az ország ismételt lezárását.

„Szükség esetén, legfeljebb néhány zónát zárhatunk le” – jelentette ki. Hangoztatta, hogy Olaszországban jelenleg jobb a helyzet, mint számos más európai államban, és az egészségügyi hatóságok készen állnak egy esetleges újabb fertőzési hullámra. Conte a fiatalok együttműködését kérte a járvány újabb tetőzésének elkerülésére.

Vitát váltott ki Paolo Sileri egészségügyi államtitkár javaslata a római Olimpiai stadion újranyitásáról az ülőhelyek egyharmados elfoglalásával, vagyis legfeljebb huszonötezer nézővel. Több olaszországi stadion már megnyitotta kapuit maximum ezer néző előtt.

A szerda esti adatok szerint a február óta diagnosztizált fertőzöttek száma túllépte a háromszázezret, közülük több mint 220 ezren gyógyultak meg és majdnem 36 ezren haltak meg. Jelenleg több mint 46 ezer az aktív beteg, több mint 2600-an vannak kórházban, 244-en intenzíven. Szerdán 1640 új beteget szűrtek ki, és húsz beteg halt meg Olaszországban.