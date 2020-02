Gyurcsány Ferenc 225 milliós ingatlanügyletbe fogott

Minden országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló leadta a január 31-ei határidőig a vagyonnyilatkozatát, így azok éjfél óta nyilvánosak.

Áder János köztársasági elnök egy II. kerületi 125 négyzetméteres társasházi lakással gyarapodott, amelyet tavaly augusztusban vásárolt. Az államfő továbbra is tulajdonosa egy másik II. kerületi és egy kisoroszi ingatlannak. Kisebb lett Áder János megtakarítása, hiszen a korábbi 21 millió forint helyett már csak 3,9 millió forint van a bankszámláján és a devizaalapú befektetései is csökkentek. A tavalyi évhez képest a köztársasági elnöknek 45 millió forint tartozása keletkezett lakáshitelből.

Nem történt jelentős változás Orbán Viktor miniszterelnök vagyoni helyzetében 2018-hoz viszonyítva. Annyi említésre méltó, hogy a kormányfő most közölt vagyonnyilatkozatában nem szerepel már a 2018 végén még meglevő csaknem 1,4 millió forintos megtakarítása. Érdekes ugyanakkor, hogy a miniszterelnök 2002-ben, a feleségével közösen felvett húszmillió forint jelzáloghitele tavaly valamivel több mint 1,3 millió forinttal csökkent, és már nem éri el a 2,2 millió forintot.

Az Országgyűlés elnökének vagyoni helyzete szintén alig változott 2018-hoz képest. Kövér Lászlónak tavaly év végén kicsivel több, mint 5,3 millió forint megtakarítása volt életbiztosításokban, ez az összeg kevesebb, mint hárommillió forinttal haladta meg a 2018. évit. Közben a pénzintézeti megtakarítása egy év alatt négymillió forintról három és fél millió forintra csökkent. További változás, hogy a vagyonnyilatkozata szerint a házelnök a diplomáciai kapcsolattartással összefüggésben 2019-ben kapott négy festményt és egy fotót, amelyek értéke néhány tízezer forinttól 247 ezer forintig terjed.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csakúgy, mint 2018-ban, 2019 végén is részben értékpapírokban és biztosítási eszközalapokban tartotta a pénzét, amelyeknek az értéke alig több mint 370 ezer, illetve 105 ezer forinttal emelkedett 2,253 millió, illetve 840 ezer forintra. Ezzel ellentétes utat járt be a politikus banki megtakarítása, amely alig valamivel több, mint 8,1 millió forintról 5,841 millió forintra csökkent.

Ennél lényegesen nagyobb változás volt Rogán Antal vagyoni helyzetében: több olyan ingatlan is szerepelt a miniszterelnök kabinetfőnökének 2018-as vagyonnyilatkozatában, amelyeket az éjfélkor nyilvánosságra hozott dokumentumban már nem lehetett megtalálni.

A miniszter magánéletében bekövetkezett változás miatt nem szerepel a legfrissebb vagyonnyilatkozatban az a fővárosi társasházi lakás, az a budapesti teremgarázs és az a balatonlellei lakóház melléképülettel, amelyek 2018-ban még részben vagy egészben tulajdonában voltak. A politikus szintén nem tüntetett fel a legfrissebb vagyonnyilatkozatában két szakonyfalui lakóházat, amelyek a 2018-ban nyilvánosságra hozott dokumentumában még szerepeltek, és amelyeknek Rogán Antal negyed részben volt tulajdonosa.

Tavalyhoz képest kikerült a miniszterelnök kabinetfőnökének vagyonnyilatkozatából két festmény, ugyanakkor a politikus takarékbetétben elhelyezett megtakarításai a 2018-ban közölt kevesebb mint 40 millió forintról 809 millió forint fölé növekedtek. Ez részben annak is köszönhető, hogy a politikus tavaly találmány hasznosítási díj jogcímen csaknem 200 millió forint jövedelemre tett szert. Az ugyanakkor változatlan, hogy Rogán Antalnak, miként 2018-ban, úgy tavaly is 18,2 millió forint magánszeméllyel szemben fennálló tartozása volt.

Semjén Zsolt, a KDNP elnökének vagyoni helyzetében az egyetlen változás tavaly óta, hogy egymillió forinttal, ötmillióra nőtt a készpénzállománya. Az elmúlt időszakhoz hasonlóan a miniszterelnök-helyettesnek másfél millió forintos pénzkövetelése van, s továbbra is felerészben tulajdonosa két II. kerületi – egy 42 és egy 123 négyzetméteres – lakásnak. Emellett haszonélvezője egy Balatonfenyvesen található 102 négyzetméteres üdülőnek, ami egy 524 négyzetméteres telken helyezkedik el. A korábbiakhoz hasonlóan értékesebb ingóságként a korábban ajándékba kapott antik bútorokat jelölte meg Semjén Zsolt.

Gyurcsány Ferenc volt szocialista kormányfő, a DK elnöke továbbra is az egyik leggazdagabb országgyűlési képviselő, vagyona tavaly óta tovább nőtt. Az ellenzék meghatározó politikusa a már meglévő pápai és kötcsei ingatlanai mellett lakásvásárlás-foglaló és előleg címen egy közel negyedmilliárdos, 225 millió forintos összeget is feltüntetett 2019. évi vagyonnyilatkozatában.

Bár ebből pontosan nem derül ki, a DK elnöke vélhetően komoly ingatlanügyletbe fogott. Autó nincs a nevén, viszont van 734 millió forint értékpapírja, ami közel 75 millió forinttal több, mint tavaly. Bankban 3,7 milliós megtakarítása van, ami másfél milliós gyarapodást jelent, ezenkívül van még egy 12 millió forintos követelése is. A DK elnökének korábbi 56 milliós bankhitele mellett található egy újabb 150 milliós értékpapír-fedezetű hitel is. Gyurcsány az Altus Portfólió Kft.-ből tavaly 238 millió forintot vett ki osztalékként, ezt megelőzően 298 milliót.

Vadai Ágnes vagyonnyilatkozatában semmi változás nincs az azt megelőzőhöz képest. A DK alelnökének nincsen saját autója, viszont van egy még 2015-ben vásárolt 77 négyzetméteres lakása egy XIII. kerületi társasházban. Nagyobb értékű ingóságai közt szerepel egy herendi porcelánszett, valamint néhány festmény, ezeket a nyilatkozat szerint 2006-ban ajándékba kapta.

Az MTVA épületében történtek miatt a választás rendje elleni bűntettel, garázdaság vétségével, valamint súlyos testi sértéssel gyanúsított, a napokban rabosított Varju László egyike azoknak a politikusoknak, akiknek korábban már gondjuk akadt az adóbevallással. Korábban ugyanis előfordult, hogy a DK-s politikus nem tüntette föl cégeiben való tulajdonrészét a nyilatkozatban. Varju Lászlónak a bevallása szerint a vagyoni helyzete érdemben nem változott a tavalyi nyilatkozatában foglaltakhoz képest, jelenleg is hat cégben van anyagi érdekeltsége. A DK képviselőjének 5,5 millió forintnyi pénzkövetelése van, és közel másfél millió forintnyi értékpapír-megtakarítással is bír. Varju nevén csupán egy ingatlan van. Még 2016-ban örökölte meg egy mágocsi családi ház tulajdonjogának egyharmadát.

A parlamenti bejutási küszöb alá kacsingató Magyar Szocialista Párt vezető politikusainak vagyoni helyzete nem sokat változott. Tóth Bertalan, a párt elnöke egy Wolkswagen Saran gépkocsit bérel, de ezen túl nincs lényegi különbség a vagyonnyilatkozatában a korábbiakhoz képest. Tóth Bertalannak továbbra is számos pécsi ingatlanban van tulajdonrésze, emellett egy közel háromezer négyzetméteres erdő tulajdonosa Nagykozáriban és van egy kétmillió forintos életbiztosítása is.

Molnár Zsoltnak, az MSZP pártigazgatójának, budapesti elnökének nyilatkozatai alapján évek óta nincs lényegi változás a vagyoni helyzetében. Molnárnak képviselői fizetésén túl havi százezer forint jövedelme származik egy ingatlan bérbeadásából. A szocialista politikus egy II. kerületi pince mellett résztulajdonos továbbá egy budapesti, XIII. kerületi lakásban és egy 119 négyzetméteres zamárdi lakásban is.

Bangóné Borbély Ildikó szocialista politikus mostani vagyonnyilatkozata tökéletesen megegyezik a tavalyival, a képviselő asszony 2017 óta tulajdonosa egy Toyota Avensis típusú gépkocsinak. A baloldali politikus két hitelt is törleszt. Egy lakáskölcsön és egy autóvásárlási hitel terheit is viseli. Vagyonnyilatkozata szerint nincs ingatlan tulajdona, se nagy értékű vagyontárgyai, és jelentősebb megtakarítást sem tüntetett fel a dokumentumban.

Kunhalmi Ágnes MSZP-s országgyűlési képviselő fele részben tulajdonos egy XIII. kerületi lakóházban, ebben nincs változás a tavalyi vagyonnyilatkozatához képest, mint ahogy abban sem, hogy egy 2018-ban vásárolt Opel Astra tulajdonosa. A szocialista politikus 1,6 millió forintnyi pénzintézeti követelését rendezte a tavalyi évben, és vélhetően még a lakástakarékok állami támogatásának megszűnése előtt kötött egy ilyen szerződést az OTP Banknál, amelyre havi húszezer forintot fizet.

Míg tavaly 3,3 millió forintnyi hiteltartozása volt – egy adóstárssal közösen – addig ez az összeg a legújabb dokumentumban két és fél millió forintra apadt. Kunhalmi esetében a képviselői juttatások alaposan bővültek az előző évhez képest, a politikus vélhetően a munkatársai és a maga számára jelentős mennyiségű irodabútort és felszerelést kapott. Míg 2018-ben a képviselői juttatásainak mértéke félmillió forint körül alakult és öt tételből állt, addig 2019-re már összesen mintegy másfél millió forintra emelkedett ezek értéke, amely 23 tételből tevődött össze.

Molnár Gyula, az MSZP országgyűlési képviselője egy XI. kerületi társasházban lakik, amelyhez egy 30 négyzetméteres kocsibeálló is tartozik. Jelenleg egy 2017-ben vásárolt VW Tiguan gépjármű van a nevén. Részvényeket 11,4 millió, míg kötvényeket 12,2 millió forint értékben birtokol. Előbbi 600 ezer forinttal, míg utóbbi 2,1 millió forinttal gyarapodott az előző évhez képest. Megtakarításai 1,7 millióról 2,4 millió forintra nőttek. Pénzintézetekkel szemben – a tavalyi évhez hasonlóan – 1,2 millió forintos tartozása van.

A szocialisták között kivételes Tóth Csaba gazdagodása. Zugló botrányoktól sem mentes országgyűlési képviselőjének közel 28 millió forintos vagyongyarapodása elsősorban a különböző részvényeinek, kötvényeinek és más befektetéseinek az értékében realizálódott. Idén nagyjából 222 és fél millió forintot tesznek ki az említett befektetések – köztük a Telekom-részvények, a Magyar Állampapír Plusz, valamint KH-befektetési jegy –, ezzel szemben a tavalyi vagyonnyilatkozatában még csak 189 millió forint volt azok hozzávetőleges összértéke, ami mellett akkor feltüntetett ötmillió forint készpénzt is. Tóth pénzintézeti számlakövetelése nagyjából ugyanannyi, mint tavaly, vagyis körülbelül 22,5 millió forint, annyi különbséggel, hogy idén annak egy kisebb részét devizában birtokolja.

Tóth Csaba ingatlantulajdonaiban sem történt változás, így továbbra is felerészben az övé egy 112 négyzetméteres II. kerületi társasház garázzsal, s szintén ötven százalékban tulajdona egy 84 négyzetméteres belvárosi társasház. Tóthé egy angyalföldi 51 négyzetméteres társasházi lakás garázzsal, de vidéken is több ingatlant birtokol. Így az övé egy 59 négyzetméteres társasház Bükön, egy 85 négyzetméteres zalaegerszegi családi ház 586 négyzetméternyi udvarral és gazdasági épülettel, valamint birtokol egy 4659 négyzetméteres telephelyet is Sopronban. Továbbra is őrzi a 86,65 százalékos tulajdonrészét a Tigris–1993 Kft. nevű cégében.

Az MSZP-vel szimbiózisban élő törpepárt, a Párbeszéd társelnöke, Szabó Tímea vagyonbevallása érdemben nem változott a tavalyihoz képest, de sikerült 600 ezer forintot törlesztenie hitelintézeti tartozásából. A honanya két III. kerületi ingatlan tulajdonosa. Még 2009-ben vásárolt egy 72 négyzetméteres lakást Óbudán, és emellett 1990 óta felerészben tulajdonosa egy másik, 86 négyzetméteres lakásnak is a kerületben. A képviselőnő 2016-ban vásárolt egy Citroën C4 típusú személyautót. Szabó Tímeának összesen 12,3 millió forint tartozása van. Ebből 8,3 millió hitelintézet, négymillió pedig magánszemély felé áll fenn. Képviselői tiszteletdíja mellett havi 180 ezer forintnyi bevétele származik egyik ingatlanja bérbeadásából.

A parlamenti rendbontásairól is ismert párbeszédes Tordai Bence nyilatkozata valamivel izgalmasabb párttársáénál. Tordai 2016 óta egyharmad részben tulajdonosa egy 130 négyzetméteres lakóháznak Budapest II. kerületében. Emellett 2014 óta Magyarnándoron van egy 62 négyzetméteres háza, amelynek 50 százalékban tulajdonosa. Még 2018-ban vásárolt egy 2005-ös Toyota Avensis Verso típusú személygépjárművet, egy másikat pedig eladott.

Tordai Bence közel húszmillió forinttal tartozik egy pénzintézetnek, és magánszemélyeknek is 1,3 millió forinttal tartozik. Tavalyhoz képest több mint 600 ezer forintot törlesztett a hiteléből. A képviselő a Párbeszéd Platform Kft. ügyvezetője, és ötven százalékban tulajdonosa is. Az ellenzéki politikusnak mintegy 15 millió forinttal csökkent a pénzintézeti számlakövetelése. Érdekes továbbá, hogy idei bevallásában nem szerepel az a tízmillió forintot meghaladó biztosítási alap, amit tavaly még feltüntetett.

Burány Sándor, aki MSZP-s politikus létére a Párbeszéd-frakció tagja, egy 170 négyzetméter alapterületű kispesti családi ház egyedüli tulajdonosa. Pénzintézetekkel szembeni tartozása egy év alatt 9,5 millió forintról 7,8 millióra apadt, míg magánszemélyekkel szembeni tartozása négymillióról 2,7 millió forintra csökkent. Burány egy Toyota C-HR típusú gépkocsit használ, amely frakcióbérleményként van feltüntetve tavalyi és idei vagyonbevallásában egyaránt.

Az LMP-s Ungár Péter vagyona jelentősen – 132,8 millió forinttal csökkent tavaly óta, hiszen a banki megtakarításai akkor összesen nagyjából 197 milliót tettek ki, ami 90,8 millió forintnyi pénzintézeti számlakövetelésből és 106,2 milliónyi követelésből tevődött össze. Ezzel szemben idén az utóbbi 50 millió forintra apadt, s a pénzintézeti számlakövetelése is jelentősen csökkent, mintegy 14,2 millió forintra. Másban nem történt változás, így Ungár ugyanúgy negyedrészben tulajdonosa egy II. kerületi családi háznak, egy Toyota J12 Land Cruiser gépjárművet birtokol, s 17 százalékos tulajdonrésszel rendelkezik a Pió-21 Kft.-ben. Emellett kilencvenszázalékos tulajdonrésze van az Azonnali Média Kft.-ben, s 45 százalékos a Kő a Mezőn Nonprofit Kft.-ben.

Demeter Mártának, az LMP frakcióvezető-helyettesének vagyoni helyzete lényegében változatlan az általa leadott dokumentumok szerint. Ingatlanvagyona egyetlen, 49 négyzetméteres társasházi lakás, melyhez öröklés révén jutott hozzá 2018 januárjában. Havi bruttó közel másfél milliós tiszteletdíján felül ezen lakás kiadásáért további bruttó 170 ezer forintos jövedelemhez jut havonta. Növekedésnek indultak a képviselőnő megtakarításai: míg ezeknek nincs nyoma a politikus 2018-as vagyonbevallásában, addig a legfrissebb dokumentum szerint 1,64 millió forintnyi takarékbetétben elhelyezett megtakarítása van Demeter Mártának.

Jakab Péter, a Jobbik újdonsült elnökének vagyona nem növekedett, legalábbis a bevallása szerint. A 2019-es évre vonatkozó vagyonnyilatkozatában Jakabnak egy 106 négyzetméteres miskolci lakás fele van a tulajdonában, míg a tavalyi 11,7 millió forintos hitelt mostanra mintegy tízmillió forintra redukálta.

A Jobbik frakcióvezetője egyébként havonta közel kétmillió forintos tiszteletdíjat visz haza, hiteltartozása egy év alatt nagyjából egy havi fizetésével megegyező mértékben csökkent.

Sneider Tamás, a Jobbik előző elnöke nyolc aldebrői ingatlan egyedüli tulajdonosa, de övé egy tófalui, hatezer négyzetméteres szántó is. Sneidernek másfél millió forintos lakáshitele volt 2018-ban, és további hárommillió forinttal tartozott egy magánszemélynek is. Ez utóbbi a 2019. évre vonatkozó vagyonnyilatkozata szerint nem változott, sőt, további ötmillió forint hitelre tett szert egy pénzintézettel szemben. Lakáshitele nyolcszázezer forintra apadt. Érdekesség, hogy Sneider Tamás már nem ügyvezetője a Magastátra Bt.-nek, melyben 2018-ban még ötvenszázalékos tulajdonrésze volt. Sneider egyébként havonta közel kétmillió forint jövedelmet kap, mégis növelte kintlévőségét ötmillió forinttal.

Z. Kárpát Dániel nevén továbbra sincs ingatlan, miként egy évvel ezelőtt sem volt saját tulajdonú lakása vagy háza. Ezzel szemben viszont K&H euró befektetési jegyben több mint 4,7 millió forint megtakarítása van, míg takarékbetétben 4,2 millió forintja van a jobbikos képviselőnek. Vagyis a havonta közel másfél millió forintos jövedelemért dolgozó Z. Kárpát jelentősen növelte magánvagyonát, ha azt nézzük, hogy a 2018-as bevallása szerint takarékbetétben 1,3 millió, befektetési jegyben pedig több mint 4,4 millió forintnyi magtakarítása volt.

A Jobbik egyik legtehetősebb képviselője Varga-Damm Andrea, aki már 2018-ban is összesen nyolc ingatlanban volt tulajdonrészes, ezek között található nádas, családi ház, lakás, illetve kivett terület is. A Jobbik képviselőjének továbbra is tulajdonában van az a lízingelt Jaguar személygépjármű, aminek törlesztése bevallása szerint 2022-ben jár le. Lecserélte viszont a 2015-ben vásárolt Renault gépkocsiját, tavaly vett egy Daihatsu Siriont. A Jaguar lízingösszegét hárommillióról 2,4 millió forintra csökkentette. Varga-Damm Andrea tavalyi kétmillió forintos megtakarítását további 1,4 millió forinttal növelte.

Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője továbbra is felerészben tulajdonosa egy 566 négyzetméteres udvaron elhelyezkedő 154 négyzetméteres budaörsi családi háznak, s a tavalyi évhez hasonlóan egy Citroën C4 Picasso típusú autót birtokol. Annyi változás történt, hogy Dúrónak jelenleg egymillió forint pénzintézeti számlakövetelése van, míg ez az összeg tavaly félmillió volt. Míg tavaly a képviselőnőnek a férjével, Novák Előddel közösen összesen 7,65 millió forint tartozása volt, az új vagyonnyilatkozatban semmilyen adósság nincs feltüntetve. Az egykori jobbikos politikus továbbra is nagyjából kétezer könyvet jelölt meg jelentősebb értékű vagyontárgyként.

Hadházy Ákosnak érdemben nem változott a vagyoni helyzete a múlt évi nyilatkozatához képest, csupán az adóssága, a pénzintézettel szemben fennálló hiteltartozása csökkent 25 millióról 22 és fél millió forintra. A független, egykori LMP-s képviselő a Hadházy-Vet nevű Kft.-ben 35 százalékban tulajdonos, míg tavalyi vagyonnyilatkozata szerint még ötvenszázalékos volt a tulajdoni hányada, a nyereségből azonban változatlanul ötven százalékban részesedik. A politikus ingatlantulajdonai megegyeznek a múlt évben bevallottakkal, azaz még 2018-ban vásárolt egy szekszárdi, 140 négyzetméteres lakást, aminek felerészben a tulajdonosa. Szintén ötven százalékban magáénak tudhat egy 160 négyzetméteres szekszárdi lakóházat, valamint birtokol egy ötezer négyzetméteres fácánkerti szőlőst is. A magát zöld politikusnak tekintő képviselő 2017-ben egy Skoda Kodiaq városi terepjárót lízingelt, valamint van egy Trabant kombija.