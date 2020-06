Halottja is van a Varsóban történt buszbalesetnek

A csuklós busz hátsó része fennakadt a felüljáró korlátján, az elülső rész a viadukt alatt haladó kerékpárútra zuhant. Mentők, légimentők és húsz tűzoltó alakulat szállt ki a baleset helyszínére. A rendőrség kerülőutakra tereli a forgalmat a Gdansk felé vezető főútról.

➡️ One person was reportedly dead and some 20 others injured after a #Warsaw city bus fell off an overpass on Thursday.https://t.co/D9IzPzKdgb

