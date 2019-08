Hatalmas erdőtüzet fékeztek meg a tűzoltók Athén mellett

A görög tűzoltók hétfő reggel megfékeztek egy nagyobb erdőtüzet, amely Athén külvárosi részét fenyegette – tudatták a helyi polgárvédelmi hatóságok.

A Hüméttosz (Imittosz)-hegy lábánál fekvő fenyőerdőben hajnalban lobbantak fel a lángok. A tűznek senki sem esett áldozatául. A rendőrség gyorsan kiürítette a görög fővárostól keletre található, veszélyeztetett területet, és lezárta az oda vezető utakat. Az athéni agglomeráció kormányzójának helyettese, Petrosz Filippou elmondta, hogy két üres ház leégett.

„Hatalmas tűz volt, a lángok 20 méter magasba is felcsaptak, és házak is voltak a közelben” – számolt be Nikosz Hardaliasz, a polgárvédelmi hatóságok vezetője az Antenna TV nevű csatornának.

Több mint 130 tűzoltó állt bevetésben, hogy megakadályozza a lángok átterjedését a mindössze néhány kilométerre fekvő, sűrűbben lakott területekre.

Görögországban jelenleg is tűzoltók százai dolgoznak a negyven Celsius-fok körüli hőség és szárazság miatt fellobbant erdőtüzek megfékezésén, de a szeles idő nehezíti munkájukat. Az országban napok óta a legmagasabb szintű készültség van érvényben. Tavaly több mint százan vesztették életüket egy erdőtűzben Mati fürdőhelyen.