Hatalmi ambíciói érdekében hazaárulásra készülhet Macron

A Daily Telegraph nevű brit lapban megjelent egy cikk, amelyben komoly vádakat hoznak fel Emmanuel Macron francia elnök ellen – hívta fel a figyelmet az írásra a V4NA hírügynökség. Sandro Gozi olasz európai parlamenti (EP) képviselő arról beszélt a lapnak, a francia elnök arra készül, hogy Angela Merkel német kancellár visszavonulását kihasználva ő legyen a legbefolyásosabb európai vezető, és ennek érdekében szorosabb uniós katonai integrációra törekszik.

A lap úgy tudja, hogy

A brit lap arról is beszámol, hogy ez azért nagyon lényeges, mert Franciaország az egyetlen olyan uniós ország, amelynek állandó helye van a testületben, a többi uniós ország csak megfigyelői státusszal rendelkezik. Franciaországon kívül négy másik ország, nevezetesen az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország rendelkezik állandó pozícióval és vétójoggal az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

A Daily Telegraph arról is beszámol, hogy

A brit Konzervatív Párt tagja, Tobias Ellwood azt írta a Twitteren a hírrel kapcsolatban, hogy sürgős nemzetközi államvezetésre van szükség annak érdekében, hogy ellenőrizzék a növekvő megosztottságot, javítsák a kollektív döntéshozatalt és befogadó biztonsági stratégiákat dolgozzanak ki a növekvő fenyegetések visszaszorítására.

We should be under no illusions the ever dangerous state of flux the West is now in.

We require some urgent international statecraft to check growing division, repair collective resolve and design inclusive security strategies to contain growing threats. pic.twitter.com/mviyFRyUUh

— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) September 21, 2021