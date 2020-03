Hétfő reggeltől nem csengetnek be

Új időszámítás kezdődik az oktatásban, a digitális átállás előbb elérkezett, mint vártuk.

Példa nélküli intézkedések léptek életbe hétfő reggel a magyar oktatásban, a tantermen kívüli, digitális munkarend alapjaiban átszabja a rendszert. A Magyar Nemzet arról ír, hogy az első hallásra megugorhatatlannak tűnő akadályt azonban meglepően jól vették a pedagógusok, úgy tűnik, a virtuá­lis kapcsolattartás és a digitális csoportmunka egyáltalán nem ismeretlen nekik.

A krízishelyzet nyomán példátlan az összefogás: magánkiadók ajánlják fel ingyen a tankönyveiket, sőt, van olyan önkormányzat, amelyik fizet a szülőnek, ha az iskola bezárása miatt nem tud dolgozni.

A szakminisztérium részletes módszertani ajánlása már elérhető az Oktatási Hivatal honlapján; kiderült továbbá az is:

nincs veszélyben a tanárok fizetése, sem a tanulók ingyenes étkeztetése, és azok is hozzájutnak a tananyaghoz, akiknek nincs otthon internetük vagy telefonjuk.

Országszerte kiürültek az iskolapadok, a miniszterelnök péntek esti bejelentése nyomán mától életbe lép a köznevelésben a tantermen kívüli, digitális munkarend. A diákok nem látogathatják az intézményeket, és bizonytalan ideig semmilyen személyes kapcsolat nem lesz köztük, illetve a tanáraik között. A részletekről szombaton megszületett a rendeleti szabályozás, és a szaktárca folyamatosan frissülő módszertani ajánlása is elérhetővé vált az oktatás.hu honlapon, utóbbit 57 ezren már le is töltötték.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a Magyar Nemzetet arról tájékoztatta, hogy az Oktatási Hivatal élesítette a Nemzeti Köznevelési Portálon (nkp.hu) az okostankönyvek folyamatban lévő, egyébként őszi bevezetésre készülő fejlesztéseit, amelyekre már szombaton csaknem ötvenezren voltak kíváncsiak.

Megoldható az érettségi is

A tárca a fontos tudnivalók között említette, hogy mivel a munka nem áll le, a pedagógusok továbbra is megkapják a teljes bérüket. Az igazgatók ezentúl is bent lesznek az iskolákban,

a pedagógusoknak viszont csak akkor kell bemenniük, ha otthon nincsenek meg az eszközeik az online tanításhoz.

A gyermekétkeztetés biztosított marad (ezt az önkormányzatok szervezik), az iskolai konyhák működnek, de a diákok nem ehetnek az iskola épületében. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár az operatív törzs szombati sajtótájékoztatóján elmondta:

a szülők kérésére biztosítani fognak gyermekfelügyeletet az iskolákban, de csak kis csoportokban és csak indokolt esetben.

A fiataloktól azt kérte, hogy ők is vegyék komolyan a helyzetet, és maradjanak otthon. Az Emmi szerint a tavaszi érettségire való felkészítés a digitális munkarendben is eredményes lehet, úgy vélik, a vizsgák megszervezése is megoldható. Hozzátették ugyanakkor, hogy ha a veszélyhelyzet huzamosabban fennmarad, akkor további tájékoztatás várható.

„Ez nem egy kiforrott, nagy óvatossággal bevezetett oktatási reform, hanem egy vészhelyzetben hozott rendkívüli intézkedés, amely hozzájárul a járvány mielőbbi leküzdéséhez. Ezzel párhuzamosan tekintsük ezt a változást egy hatalmas innovációs lehetőségnek, amelyből a lehető legtöbbet hozzuk ki gyermekeink, jövőnk érdekében!” – közölte a minisztérium.

Tévémaci helyett

„Véleményünk szerint a felső tagozaton és a középiskolában megoldható a digitális munkarendre való átállás, hiszen számos informatikai program áll az iskolák rendelkezésére, amelyek alkalmasak arra, hogy a pedagógusok és a diákok megosszanak egymással tartalmakat, csoportmunkát végezzenek a digitális térben. A Kréta-rendszer, a Sulinet-hálózat, a Nemzeti Köznevelési Portál, a C-map vagy a Google Classroom mind olyan felület, illetve program, amelyet az iskolák többsége jól ismer, napi rendszerességgel használ” – mondta a lapnak a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) alelnöke. Totyik Tamás rámutatott ugyanakkor, hogy a hátrányos helyzetű régiókban nagy kihívás lesz megfelelni az új elvárásoknak, és sajátos megoldásra lesz szükség az általános iskolák első két évfolyama esetén is.

„Sajnos a hálózati lefedettség nem mindenhol megfelelő, az ország román határ melletti térségeiben még a mobiltelefonos hívások is nehézségbe ütköznek. Ezeket a fejlesztéseket mielőbb végre kell hajtani. A másik kihívást pedig a legkisebbek oktatása jelenti, hiszen a hat-hét éves tanulók még nem tudnak írni, olvasni, nem tudják megfelelően használni a digitális eszközöket sem. A PSZ javaslata velük kapcsolatban az lenne, hogy a köztévé M2 és M5 csatornáján vetítsenek a korosztálynak oktatási tartalmakat, mondjuk reggel nyolc és délután három óra között. Ez azon tanulók számára is megoldás lehet, akiknek nincs otthon számítógépük. Az oktatásra alkalmas filmrészletek és műsorok egyébként rendelkezésre is állnak, csak a lehetőséget kellene biztosítani rá, hogy ezeket közölhesse a televízió” – tette hozzá az érdekvédő, aki kitért arra is, hogy a tanév átütemezésével az érettségi vizsga is megoldható lenne. Emlékeztetett, hogy a hatályos jogszabályok vis maior helyzetben lehetőséget adnak ­például hatnapos munkahétre vagy a tanév kitolására, így később is pótolható lenne az, ami távoktatásban nem megoldható.

Iskolai forródrót

Szakál Ferenc Pál köznevelési szakértő a kialakult helyzet kapcsán azt mondta a lapnak: az intézmények munkáját nagyban segíti a következő időszakban a szeptember óta már minden állami iskolában használt Kréta-rendszer. Ez több mint e-napló, számos iskolai adminisztráció, nyilvántartás, adatszolgáltatás is elvégezhető vele.

„Várhatóan nagy jelentősége lesz az üzenetküldő funkciónak, ahol könnyen és gyorsan lehet információ­kat, dokumentumokat megosztani. A rendszerbe be tud lépni az összes pedagógus, tanuló és szülő is, és mivel mindenki regisztrálva van, a jelenlegi helyzetben biztos pontot jelenthet a közösségi oldalak és egyéb kommunikációs csatornák dzsungelében. Előnyt jelenthet az is, hogy minden iskolának saját rendszere van, tehát, elkerülhetők az esetleges keveredések is” – hangsúlyozta, hozzátéve:

mivel nem tudható, mennyi ideig tart a rendkívüli helyzet, jobb, hogy távoktatásra és nem rendkívüli szünetre kerül sor.

A szakértő szerint most különösen fontos, hogy a pedagógusok megosszák egymással ötleteiket, és felértékelődik a szülőkkel való együttműködés is, mivel mostantól nekik kell figyelniük arra, hogy a gyerekek részt vegyenek a munkában.

Tananyagot a felhőbe!

Petróczi Gábor tanügyigazgatási szakértő szintén úgy látja, noha Magyarországon a közoktatásban nincs kialakult gyakorlata a távoktatásnak, az iskolák döntő többségében megfelelő mennyiségben és technikai színvonalon rendelkezésre állnak azok az informatikai és kommunikációs eszközök, amelyek segítségével a távoktatás megszervezhető. A pedagógusok pedig szinte kivétel nélkül rendelkeznek olyan saját tulajdonú számítógépekkel, amelyek az internetkapcsolat segítségével lehetővé teszik a távoktatási módszerek fokozatos bevezetését.

„Az egyik lehetőség az, hogy a tanulóknak elektronikus úton kijelölik a tanáraik a tankönyvből elsajátítandó leckét, a tanulási tájékoztatót és a házi feladatokat, amelyeket a tanulók – akár lefényképezve – elküldhetnek tanáraik­nak. Ennél azonban sokkal korszerűbb módszerek is alkalmazhatók, hiszen a felhőinformatikai eszközökkel arra is van lehetőség, hogy az osztály vagy csoport minden tanulójának legyen olyan tárhelye, amelyben elhelyezheti az általa megoldott feladatokat, amelyeket a pedagógus számítógépén megtekinthet, értékelhet, sőt a tanuló által látható megjegyzéseket fűzhet hozzá. Az ingyenes felhőinformatikai tárhelyet a Mirosoft OneDrive és a Google Drive szolgáltatása biztosítja. Én két teljes tanév során minden tanítványommal a megosztott felhőben kommunikáltam, oda helyeztem el az órai szemléltető anyagokat, és a diákok ott rögzítették házi feladataikat. Kihívás volt, de nagyon élvezték” – magyarázta a szakértő, aki szerint

a szükséghelyzet éppen azoknak a korszerű oktatási módszereknek ad teret, amelyeket a módosított Nemzeti alaptanterv kívánatosnak tart:

az egyéni tanulási utak, az aktív tanulás, a csoportmunka, a projektmódszer elsajátítása, a tanulói együttműködésen alapuló módszerek elterjesztése, a multidiszciplináris oktatási programok szervezése és a digitális technológiával támogatott oktatási módszerek bevezetése.

Beszálltak a civilek is

Az Emmi módszertani ajánlása egyébként kitér arra az esetre is, ha valakinek nincs otthon számítógépe vagy internetkapcsolata. Eszerint

a helyi könyvtárban vagy a Digitális Jólét Pontokon a tanulók és a pedagógusok is használhatják az informatikai eszközöket, tanulhatnak vagy elkészíthetik anyagaikat.

Online tesztek, fórumok, videós beszámolók híján a számonkérés és a kapcsolattartás pedig akár telefonon vagy hagyományos levélben is megtörténhet. Az OH honlapján csokorba szedve található számtalan honlap és program, ahol digitális oktatási tartalmak hozzáférhetők, letölthetők. Megmozdultak a civilek is: a Mozaik kiadó a vészhelyzetre tekintettel minden digitális tananyagát és könyvét ingyenesen elérhetővé teszi. A könyvek a mozaweb.hu honlapon találhatók meg. Az okosdoboz.hu portálon is ingyen juthatunk tartalmakhoz: itt háromezer grafikus digitális feladatot és a pedagógusok munkáját támogató tanári módszertani kézikönyvet tesznek elérhetővé. A fejlesztett feladatok matematika, környezetismeret, természetismeret, földrajz, biológia, kémia és fizika tantárgyból lesznek elérhetők. Példás támogatást kínál az egyik Baranya megyei önkormányzat is, Drávaszerdahelyen százezer forintot kap minden olyan család, ahol az iskola bezárása miatt valamelyik szülő nem tud munkába járni.