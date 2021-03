Hiányos a magyar sajtószabadságról szóló jelentés

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség felajánlja segítségét az Európa Tanácsnak, a jelentésből ugyanis hiányzik, hogy baloldali politikusok újságírókat fenyegetnek.

Ezt ne hagyja ki! Egyre inkább elveszti a működése feletti kontrollt a BKV

A Magyar Nemzeti Médiaszövetség megütközéssel vette tudomásul, hogy az Európa Tanács a most kiadott, a magyar sajtószabadságról szóló jelentésének elkészítése során minden jel szerint teljesen egyoldalúan tájékozódott, így megállapitásai is sajnálatosan egyoldalúak lettek – számol be a Magyar Nemzet.

– A Magyar Nemzeti Médiaszövetség (MNMSZ) ezennel felajánlja Dunja Mijatovics biztos asszonynak, hogy szívesen segít a testületnek egy objektív vizsgálat elkészítésében, s megfontolásra ajánl olyan szempontokat is, amelyek egyelőre elkerülték a figyelmét

– adta hírül a szervezet.

A Magyar Nemzet azt írja, az MNMSZ arra reagált, hogy kedden megjelent az Európa Tanács emberi jogi biztosának, Dunja Mijatovicnak a jelentése, amely szerint „tovább romlott a sajtó- és a szólásszabadság helyzete Magyarországon”. A dokumentum legfontosabb pontjai lényegében visszhangozzák a leggyakoribb, a hazai baloldal által is hangoztatott vádakat, például a Médiatanáccsal kapcsolatban megállapítják, hogy az „politikai testület”. A jelentés kitér az Index.hu történetére is, mint amely „kormánypárthoz közeli szereplők kezére került” – bár ennek a nyomait nem nagyon láthatja a közvélemény. Valamint felhozzák a Klubrádió esetét is, amely gyakorlatilag önhibájából maradt frekvencia nélkül, ám internetes rádióként tovább működik. Ezen felül a jelentésben szóvá teszi a biztos a közérdekű adatigénylés határidejének meghosszabbítását is. A jelentés kapcsán előremutató, hogy nemcsak a szokásos ellenzéki szereplőket kérdezte meg a biztos, hanem Varga Judit igazságügyi minisztert és Orbán Balázst, a Miniszterelnökség államtitkárát is. – A biztos asszony által jegyzett jelentés a magyar média piaci viszonyait kifogásolja, de nem tesz említést arról, hogy amerikai és német kormánypénzből indultak propagandamédiumok Magyarországon. Úgy véli, Magyarországon elhallgattatták a migránsokat, a homoszexuális kisebbségeket, ugyanakkor nem tesz említést sem a magyar-, sem a vallásgyalázó kijelentésekről, amelyeknek a baloldali sajtó rendszeresen helyt ad – közölte a jelentéssel kapcsolatban az MNMSZ. A Médiaszövetség kiemelte: „a csúsztatásoktól és pontatlanságoktól hemzsegő dokumentum egyes pontjaival mégis egyet tudunk érteni: amint már jeleztük, valóban sajnálatosan növekszik Magyarországon az újságírók fenyegetettsége. A baloldali politikusok által kilátásba helyezett büntetések, a beígért egzisztenciális ellehetetlenítés, valamint az a tény, hogy egy baloldali polgármester egyszerűen az utcára rakta Közép-Európa egyetlen zsidó televízióját, rendkívül aggasztó jelek, olyanok, amelyekkel az Európa Tanácsnak valóban foglalkoznia kellene.” Borítókép: Dunja Mijatovic 2019. december 6-án