Húsvét után kinyithatnak a kisebb üzletek Ausztriában

Sebastian Kurz osztrák kancellár szerint országa gyorsabban reagált, mint mások, ezért nyílik lehetőség a könnyítésre.

„Ausztriában gyorsabban és határozottabban reagáltunk, mint más országok, így lehetőségünk van arra, hogy gyorsabban kilábaljunk a válságból” – szögezte le Kurz. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a húsvét hete döntő lesz abból a szempontból, hogy azt követően fokozatosan visszatérhet-e az élet a normális kerékvágásba.

A kancellár kifejtette: a tervek szerint nyolc nap múlva, április 14-étől ismét kinyitnak a kisebb, 400 négyzetméternél nem nagyobb üzletek, a barkácsáruházak és a szabadtéri piacok; szájmaszkot azonban továbbra is viselni kell, és csak meghatározott számú vásárló tartózkodhat azonos időpontban egy üzlethelyiségben. Május elsejétől valamennyi üzlet kinyithat Ausztriában, így a bevásárlóközpontok és a fodrászüzletek is, ugyancsak az óvintézkedések betartásával – tette hozzá Kurz.

Mostantól kötelező a szájmaszk viselése az üzletekben; jövő hétfőtől pedig a tömegközlekedési eszközökre is kiterjesztik a szájmaszk használatát.

A vendéglátó-ipari egységek és a szállodák legkorábban május közepétől, fokozatosan nyithatnak ki, ennek részleteiről április végéig döntenek majd. Az iskolák pedig május közepéig folytatják az otthoni, digitális eszközök segítségével történő oktatást.

A kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy az oktatási intézményekben továbbra is működik a gyermekfelügyelet, és nem szégyen, ha a szülők igénybe veszik ezt a lehetőséget. A tanulók befejezhetik a tanévet, az érettségi előtt állók pedig letehetik az érettségi vizsgákat. Az egyetemeken, főiskolákon is digitálisan folytatódik az oktatás, a vizsgákat a lehető leghamarabb meg kell tartani. Kurz arról is beszélt, hogy rendezvényeket június végéig biztosan nem tartanak. A nyári szabályozásról április végéig döntenek majd.

A kijárási korlátozásokat április végéig meghosszabbítják, így továbbra is négy okból lehet elhagyni a lakást: munkavégzés, bevásárlás céljából, mások segítésére vagy rövid sétára.

Kurz egyben arra kérte a lakosságot, tartsák be következetesen az óvintézkedéseket, kerüljék a társadalmi érintkezést, tartsák be az előírt legfeljebb egyméteres távolságot, és mindenekelőtt ne ünnepeljék a húsvétot családtagjaikkal, barátaikkal, ahelyett maradjanak otthon azokkal, akikkel együtt élnek. „Ha a számok rosszabbodnának, akkor eljátszhatjuk, amit eddig elértünk” – figyelmeztetett Sebastian Kurz.