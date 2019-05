Idén 30 százalékkal többen pályáztak a tanulmányi programra

Az idén a tavalyinál 30 százalékkal több, összesen 2219 pályázat érkezett a Határtalanul! tanulmányi kirándulási programra – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Az államtitkár közölte: a program keretében alapvetően a hetedik osztályosokra koncentrálnak, de a középiskolák közötti együttműködést is támogatják, illetve kisebb részben a középiskolások tanulmányi kirándulását is segítik.

Emelkedett a pályázati keret, az elnyerhető támogatás, és új elem, hogy 2-3 iskola közösen is szervezhet utat.

Ezzel a kisiskolákat működtető településeket szeretnék segíteni, hiszen így elérhető, hogy egy busznyi gyermeket indítsanak útnak – mondta Potápi Árpád János.

Az államtitkár kitért arra is, hogy valamennyi megyében tájékoztató napokat szerveztek, ezeken új úti célokat is javasoltak, mert szeretnék, ha az eddigi régiók mellé kevéssé ismert tájak is bekerülnének a programba.

Távolabbi célként jelölte meg, hogy a határon túli gyermekek növekvő számban érkezzenek magyarországi kirándulásokra, illetve, hogy a külhoni régiók közötti együttműködés még szorosabb legyen.

Felidézte, hogy a program keretében 2011-ben indultak el az első autóbuszok a határon túli régiókba. Azóta 317 ezer, nagyrészt magyarországi, kisebb részben határon túli diák vehetett benne részt, és jutott el szervezett oktatási keretek között határon túli régiókba, illetve az anyaországba, ezáltal is erősítve a magyar intézmények közötti kapcsolatokat.

Megjegyezte, hogy

sok testvériskolai kapcsolat jött létre, és sok tartós barátság alakult ki magyarországi és határon túli diákok között.

A sajtótájékoztatón részt vett egy Pest megyei diákcsoport is, amely Erdélyben Barótot és környékét keresi fel a tanulmányi kirándulási program keretében.