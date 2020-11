Így hazudik a baloldali politikus az Európai Parlamentben

Ujhelyi István megcsonkította Orbán Viktor egy korábbi beszédét.

Orbán Viktor kiforgatott, szándékosan kontextuson kívül helyezett mondataival kampányol az Európai Parlamentben Ujhelyi István. A szocialista politikus a magyar és lengyel vétó margóján az EP-ben körbeküldött, a Magyar Nemzet által látott levelében akarja bizonygatni, hogy a miniszterelnök jogállamiságról szóló álláspontja megváltozott az elmúlt tíz évben. Az eredeti Orbán-beszédből kisatírozott gondolatok mindenesetre épp azt jelzik, hogy a baloldal áll hadilábon a jogállamisággal – írja a lap.

Miután Magyarország (és Lengyelország) tegnap vétót emelt a unió hosszú távú költségvetése és a koronavírus-járvány okozta károk helyreállítását célzó alap jogalkotása ellen, a hazai ellenzék európai parlamenti képviselői tudatosan elferdítik a kormány vétó melletti érveit.

Ujhelyi István szocialista EP-képviselő kedden például az egész Európai Parlamentnek küldött körbe egy „Amiről a Fidesz hallgatni akar” című e-mailt, amelyben Orbán Viktor 2009-es mondataival magyarázza a jelenlegi uniós történéseket. A lapunk által is látott, angol nyelvű dokumentumban a baloldali politikus szándékosan hibásan idézi a miniszterelnök 2009 májusában, a Fidesz–KDNP európai parlamenti választási programjának ismertetésekor elhangzottakat – részletezi a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor ekkor ugyanis azt fejtette ki: az Európai Uniónak jelenleg a gyengeségei közé tartozik, hogy nehezen tud a saját maga által vallott értékeknek és elveknek érvényt szerezni. „A Fidesznek ugyanakkor meggyőződése, hogy közös értékeink és elveink érvényre juttatását nem lehet mérlegelés tárgyává tenni” – hangzott el a budapesti beszédben, amelyben a Fidesz-elnök arra is felhívta a figyelmet: az EU-t fel kell ruházni olyan eszközökkel, hogy tagjait folyamatosan az értékek képviseletére és az alapelvek betartására késztesse – fejti ki a lap.

Mint ahogy Orbán Viktor akkor érvelt, egy országnak, amíg csak törekszik az unió tagjává válásra, komoly feltételrendszernek kell eleget tennie a jogállamiság, a demokrácia, az emberi és a kisebbségi jogok betartása terén.

„EU-tagként azonban – mint azt Magyarország polgárai 2006 őszén keserűen meg is tapasztalták – már nincs ilyen szoros kontroll az országok felett. Ennek oka leginkább abban keresendő, hogy az unió intézményei félnek beavatkozni egy-egy kormány belügyeibe”

– mondta Orbán Viktor, egyértelműen a 2006-os, a baloldali kormány idején elkövetett rendőri erőszakkal érvelve az EU fellépése mellett.

Ezt a mondatot Ujhelyi István ugyanakkor elegánsan kihagyta az EP-ben körbeküldött leveléből. Ennél is szemléletesebb példa, hogy a Tranzit szervezésében zajlott Garázsviták vitaműsorban is felolvasta e mondatokat, ám akkor is mellőzte a miniszterelnök 2006-os eseményekről szóló érvét, teljesen más kontextusba helyezve a szöveget.

A valóság tehát az, hogy 2009-ben, az „Igen, Magyarország többre képes!” program és könyv bemutatásakor Orbán Viktor épp a 2006-os, a baloldali kormány idején elkövetett rendőri erőszak nyomán követelte, hogy az EU igenis kérje számon a legelemibb állampolgári jogok tiszteletben tartását.

A magyar kormány berkeiből a jogállamisági mechanizmus ellenében a mai napig érvelnek azzal, hogy miképp lehetne objektív és meghatározott az eljárás, amikor a 2006-os események nyomán még egy európai parlamenti vitára sem futotta Brüsszelben. A Fidesz-kormány hatalomra jutása óta pedig látható, hogy nemcsak a hetes cikkely szerinti eljárást aktiválták hazánk ellen, hanem szinte nap mint nap egymást érik a magyar témájú ügyek az EU-ban. Erre az ellentmondásra Varga Judit igazságügyi miniszter is felhívta a figyelmet, épp szintén a Tranzit egy szeptemberi vitaműsorában.

„2006-ban valóban politikai nyomás alatt voltak a bíróságok, Brüsszel a füle botját sem mozdította” – hangoztatta a tárcavezető.