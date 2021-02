Így segítenek a jobboldali települések a járvány károsultjain

Adóelengedést, közterületi díjak megfizetése alóli mentességet, és családtámogatási elemeket jelentettek be.

Két városban is tényleges segítséget nyújt a fideszes vezetés a helyi, bajba került vállalkozásoknak. A fővárosi baloldaltól látott plakátkampány helyett, adóelengedést, közterületi díjak megfizetése alóli mentességet, és családtámogatási elemeket jelentettek be Komárom és Székesfehérvár kormánypárti polgármesterei – írja a Magyar Nemzet.

A baloldali polgármesterek hatalommal, a kormánnyal és pártpolitikával foglalkoznak, kormányellenes „szabadságharcot” vívnak – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Komárom polgármestere. Molnár Attila hozzátette: az ellenzéki vezetők számára ezredrangú kérdés, hogy mi a helyzet a településükkel.

– Ezzel párhuzamosan a mi pártcsaládunkba tartozó vezetők viszont a helyben élő emberek ügyeivel foglalkozunk – mondta el a Komáromot tizenegyedik éve vezető fideszes politikus. Ez lehet a „titok”, amiről a mostani nehéz helyzetben őt is egyre többen kérdezik – jegyezte meg. Nem plakátolásba kezdtünk, hanem keressük, hogy hol tudunk adni az embereknek – utalt a fővárosi kormányellenes kampányra.

A kistelepülés az iparűzési adó fennmaradó részének az elengedésével került a hírekbe. Az előzetes tervekről lapunk is beszámolt. A napokban Molnár Attila polgármester a veszélyhelyzet adta felhatalmazással élve el is fogadta az intézkedést tartalmazó helyi költségvetést. Ennek értelmében 1,25 millió forintos adóalapig elengedik az iparűzési adót a helyi kis- és középvállalkozások számára.

Az elfogadás előtt a képviselőkkel, és helyi vállalkozókkal is egyeztetett a polgármester. 2021-ben a magánszemélyekre vonatkozó úgynevezett garázsadót is elengedte a fideszes önkormányzat. A Komáromba születő babák után járó kelengyepénzt duplájára, azaz 200 ezer forintra emelték.

Továbbá támogatják a fiatalok első lakáshoz jutását is, egyszeri, vissza nem térítendő támogatást kaphatnak az ingatlant vásárló 35 év alatti komáromi fiatalok, aminek jelenlegi összege 250 ezer forint. Az önkormányzat emellett igyekszik besegíteni a csok-ot igénybe vevő családoknak is, a városban telkeket kínálnak a családalapítás előtt állóknak.

A bajba került vállalkozások segítségére sietett Székesfehérvár jobboldali polgármestere is. Cser-Palkovics András a napokban jelentette be, hogy célzott segítséget nyújtanak a vendéglátósoknak, akiknek

idén nem kell díjat fizetniük azon közterületek után, melyeket teraszként, vagy kitelepüléshez használnak.

2021-ben mindössze be kell jelenteniük majd az ilyenfajta igényüket. A vendéglátásban dolgozó, munkahelyüket elvesztő fehérváriak egyszeri százezer forintos gyorssegélyt kaphatnak az önkormányzattól. Cser-Palkovics jelezte azt is, hogy a többieknek is segítséget nyújtanak: A városban működő konditermek vezetőit levélben keresik meg a következő napokban. Mindemellett pedig a helyi idegenvezetők támogatásával kapcsolatos előkészítő munka is megkezdődött – számolt be róla a fideszes városvezető.