Illegálisan rakott le zöldhulladékot egy jobbikos képviselő

Bocsánatkérés helyett egyelőre magyarázkodik a miskolci politikus.

Kínos és elfogadhatatlan, ami történt, a korábban rendpártiságot képviselő Jobbik most már nem csak kommunikációjában, hanem cselekvésében is hiteltelenné vált Miskolcon – így reagált a Magyar Nemzetnek Alakszai Zoltán, a Fidesz–KDNP képviselőcsoport vezetője arra a hírre, hogy illegális hulladék elhelyezésén kapták a borsodi megyeszékhely jobbikos önkormányzati képviselőjét.

Előzőleg a Hír TV számolt be arról, hogy fényképek tanúsága szerint Badány Lajos, a „Velünk a Város” balliberális önkormányzati képviselője két hete a Borsod megyei Mályi külterületén egy útszéli bozótosba dobott ki zöldhulladékot, annak ellenére, hogy több tábla is jelzi: ez tilos. Az esetről fotók is készültek, amelyeket a közösségi oldalon osztottak meg – írta a lap.

A zöldhulladékot kidobó férfit az egyik önkormányzati képviselő a helyszínen felszólította, vigye el a zsákokat, a jobbikos politikus azonban – a Mályi Polgárőr Egyesület elnöke, Rédi József állítása szerint – erre úgy reagált: „Leszarom, más is odarakja”. Ekkor még nem tudták, kiről van szó, de a fotók alapján később beazonosították Badány Lajost. A jobbikos politikus végül Rédi József szerint megígérte, másnap elviszi a szemetet, de a zsákok ott maradtak – idézte a portál.

Badány Lajos – miután a sajtóban hírt adtak a botrányos esetről – a témában közleményt adott ki, amiben azt állította: a helyszínen nem volt tiltó tábla láthatóan kihelyezve, nem használt trágár szavakat, másnap pedig elszállította a zöldhulladékot.

Alakszai Zoltán a Magyar Nemzetnek felháborodva mondta: Badány Lajos ahelyett, hogy bocsánatot kérne, tetézi a helyzetet és magyarázkodik. – A bocsánatkérés lenne a minimum. Bízunk benne, hogy Veres Pál polgármester a frakcióján belül alaposan kivizsgáltatja az ügyet. És ha ez a vizsgálat komoly lesz, nem lehet más következménye, minthogy megállapítja: Badány Lajos nem viselhet semmilyen tisztséget a miskolci közéletben – tette hozzá.