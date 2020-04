Intézkedésekre kötelezte a fővárost az idősotthon ügyében a tisztifőorvos

Azonnali intézkedések végrehajtására kötelezte az országos tisztifőorvos a fővárosi önkormányzatot a Pesti úti idősotthonban történt tömeges megbetegedések miatt – írta a koronavirus.gov.hu péntek délután.

Müller Cecília csütörtökön látogatott el Budapest legnagyobb idősotthonába, majd kötelező határozatban rendelt el újabb intézkedéseket.

Az országos tisztifőorvos három azonnali intézkedést rendelt el. Az intézményt fenntartó fővárosi önkormányzatnak kötelező az idősotthonban biztosítania a folyamatos orvosi ellátást. Erre azért van szükség, mert az intézményből érkezett információk szerint komoly gond van az intézmény orvosi ellátásával.

A szerződött orvosok egy ideje nem látták el a betegeket, sőt be sem mentek az intézménybe, ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy későn észlelték a fertőzéseket és tömegessé vált

– írták.

A második azonnali intézkedés, amelyet végre kell hajtania a fenntartónak, hogy azonnali és folyamatos oktatást kell szerveznie a gondozóknak és ápolóknak, hogy a további fertőzéseket megelőzzék.

A harmadik rendelkezés pedig az, hogy az előírt fertőtlenítőszereket kell alkalmazni, valamint az előírásoknak megfelelően kell tárolni és felhasználni az intézményben.

Az országos tisztifőorvos ugyanis a helyszíni szemlén szabálytalanságokat tapasztalt, és lejárt, illetve nem megfelelő takarítószereket is talált az intézményben

– hangsúlyozták.

Kitértek arra is, hogy az idősotthon lakói között még több fertőzött és beteg várható, mert jelenleg is zajlanak még laborvizsgálatok. Csütörtökön a mentők 126 idős gondozottat kórházba vittek, és ha más fertőzötteket is találnak, őket is elviszik.

Felidézték, a fővárosi önkormányzat által fenntartott Pesti úti idősotthonból a múlt héten érkezett jelzés a kormányhivatalhoz a megbetegedésekről és arról, hogy nincs megfelelő felszerelés, védőeszköz, a szerződött háziorvosok pedig nem látják el az intézményt. A fővárosi kormányhivatal népegészségügyi osztálya április 2-ától karantént rendelt el az egész intézményre, határozatban kötelezte az orvosát feladatainak ellátására, és a mentőszolgálaton keresztül megkezdte a mintavételeket a bentlakó idősektől és gondozóiktól. A Fővárosi Védelmi Bizottság a fenntartó mulasztása miatti hiányosságok orvoslására azonnal 200 FFP2-es maszkot, 25-25 liter kéz-, és felületfertőtlenítőt juttatott el az intézménynek.

Az operatív törzs pedig ezen a héten jelentette be, hogy további védőeszközöket nyújt segítségképpen az idősotthonoknak. Kiemelték:

Müller Cecília az elmúlt hetekben többször is felhívta az idősotthonok fenntartóinak figyelmét a felelősségükre.

A bentlakásos szociális intézményekben március eleje óta látogatási tilalom van, majd kijárási és felvételi zárlatot is elrendelt az országos tisztifőorvos. Emellett több szakmai protokoll-előírás is segíti a szociális alapellátásban tevékenykedők munkáját (http://szocialisportal.hu/). Április elején újabb intézkedések végrehajtását rendelte el a tisztifőorvos, április 8-án pedig bejelentette, hogy kötelező ellenőrzést rendel el az idősotthonokban – sorolták.