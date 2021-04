Ismét a kínai vakcinát támadja az oltásellenes baloldal

A Kínai Járványügyi Központ vezetőjének hétvégén tett kijelentései nyomán újra feléledt az oltásellenes hangulat a baloldalon.

Az oltásellenes baloldal politikusa, Vadai Ágnes ismét támadást indított a hazánkban is alkalmazott kínai oltóanyag, a Sinopharm vakcinája ellen, miután egy szombati sajtótájékoztatón a Kínai Járványügyi Központ vezetője arról beszélt, hogy miképpen lehetne javítani az oltások hatásosságát – írja a Magyar Nemzet. A nemzetközi média által félremagyarázott nyilatkozatra Vadai Ágnes is ráharapott, aki a kormánytól várt magyarázatot a sajtótájékoztatón elhangzott kijelentésekre. „A Kínai Járványügyi Központ vezetője elismerte, hogy a vakcináik nem elég hatékonyak. Nos? Valaki a kormányból reagálna erre a hírre?” – írta a közösségi oldalán a DK politikusa.

Miután a kínai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy az oltások hatékonyságának növelése érdekében fontolóra veszik a különböző technológiával készült védőoltások használatát, illetve felmerült a vakcinázási folyamat minél jobbá tétele érdekében az adagok számának, valamint az adagok beadása között eltelt időnek a változtatása is,

az operatív törzs hétfőn úgy reagált, hogy egyelőre nem indokolt a kínai vakcina kapcsán az oltási terv változtatása, de amennyiben ezzel kapcsolatos tudományos adat szükségessé teszi, természetesen változtatni fognak.

Gyurcsány és Fekete-Győr is cáfolták az oltásellenességet

Vadai posztja azért is különösen érdekes, mivel az elmúlt hetekben éles váltás következett be a baloldali pártok kommunikációjában. Vasárnap maga Gyurcsány Ferenc, a baloldali összefogás vezére volt az, aki „Oltásellenes a dédnagymamátok térdkalácsa!” felütésű bejegyzésben számolt be a Publicus Intézet felmérésének eredményéről, amely szerint a baloldali pártok szavazói körében magasabb a védőoltások elfogadottsága, mint a kormánypárti szavazók körében, sőt szintén Gyurcsány Ferenc volt az is, aki márciusban megkérdőjelezte, hogy Orbán Viktor miniszterelnököt valóban a kínai vakcinával oltották-e be.

Az oltásellenességet igyekezett cáfolni a hétvége folyamán Fekete-Győr András, a Momentum elnöke is, amikor videóüzenetben szólította fel a miniszterelnököt, hogy az ellenzékkel közös videóban álljon ki az oltások népszerűsítéséért.

Majd miután a kormányzati kommunikációtól elutasító válasz érkezett, Fekete-Győr arról posztolt, hogy szerinte a magyar kormánynak fontosabb a propaganda, mint az emberélet, illetve a baloldal oltásellenességét hangsúlyozó kormányzati kommunikációra reagálva azt írta: „akkor ki az oltásellenes?”. Ugyanakkor Fekete-Győr András januárban még a kínai oltóanyag ellen hergelt a Facebookon, és azt írta: „Kínai vakcina: előbb a kormánytagokat oltsák be.”

A tökéletes beismerő vallomás

Varga Zoltán (DK) egyik ATV-s szereplése is a baloldal kommunikációs zavarára utal,

ugyanis nemrégiben a DK szóvivője az ATV reggeli műsorában szólta el magát, amikor a műsorvezető rákérdezett, hogy miért törölték a kínai oltás betiltása ellen indított petíciójukat: „Azt azért látni kell, hogy egyrészt mi nem konkrétan egy vakcina ellen kampányoltunk” – mondta az ellenzéki politikus.

Korábban Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP politikusa keveredett ellentmondásba az ATV-ben. Bangóné azt próbálta kifejteni, hogy a baloldali pártok is az oltás mellett állnak, de azt szeretnék, hogy a magyar kormány kérje a keleti vakcinák engedélyeztetését az Európai Gyógyszerügynökségtől. Amikor azonban a műsorvezető felhívta a figyelmét arra, hogy az oltóanyagok engedélyezését az orosz és a kínai gyártók tudnák kérni,

az MSZP-s politikus ismét ott kötött ki, hogy a magyar kormány emberkísérletet végez, mivel 60 éven felülieket is beoltanak a kínai készítménnyel.

Célkeresztben a kínai vakcina

Annak ellenére, hogy az elmúlt hetekben a baloldal mindent megtett annak érdekében, hogy oltáspártinak állítsa be magát, ahogyan azt a Magyar Nemzet korábban megírta, Vadai Ágnes nevéhez köthető az a dokumentum is, amely az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével nem rendelkező kínai oltóanyag használatát próbálta ellehetetleníteni. A javaslatot ötven baloldali képviselő írta alá. Az erről szóló parlamenti javaslatot még január 25-én, az ellenzéki összefogás politikusainak kézjegyével ellátva nyújtották be az Országgyűlés házelnökének, és azóta sem vontak vissza.

Februárban derült ki, hogy a baloldali pártok milliókat költöttek a Facebook hirdetőrendszerében az orosz és a kínai oltóanyagokat támadó kampányra, a DK pedig még petíciót is indított, hogy ne lehessen a kínai oltóanyagot alkalmazni,

mert azt egyelőre nem hagyta jóvá az Európai Gyógyszerügynökség. Miután azonban az orosz Szputnyik V oltóanyagának uniós engedélyezését Angela Merkel német kancellár is sürgetni kezdte, az orosz vakcina lekerült a baloldal feketelistájáról és a kínai oltóanyagot vették célba.

„A baloldal aljas politikai számításból dolgozik azon, hogy elhúzódjon a járvány, ebből remélnek politikai hasznot” – mutatott rá Hollik István korábban a baloldali politikusok és pártok által a keleti vakcinák ellen irányuló kampányra. A politikus az is kiemelte, hogy a magyar kormány keleten és nyugaton egyaránt tárgyal annak érdekében, hogy minél több oltóanyag érkezzen az országba és mihamarabb oltást kapjon minden olyan állampolgár, aki igényt tart rá.