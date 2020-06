Jó miniszterelnök-jelöltnek tartja Vona Karácsonyt

Karácsony Gergely főpolgármester lenne a legalkalmasabb közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt 2022-ben Vona Gábor szerint.

A Jobbik egykori elnöke az ATV kedd reggeli műsorában azzal indokolta álláspontját, hogy Karácsony bír a legtöbb integrációs erővel az ellenzéki oldalon. Szerinte a kormány és a fővárosi önkormányzat közti csörték is már a 2022-es parlamenti választásról szólnak – részletezi a Magyar Nemzet.

Karácsony pártja, a Párbeszéd nem kommentálta Vona kijelentését, ahogyan a DK és az MSZP sem. Bár a lehetséges miniszterelnök-jelöltekről nem sok szót ejtenek az ellenzéki pártok, jelenleg a legerősebb ellenzéki alakulat a DK, és több elemző szerint a pártelnök Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára jelöltsége a leginkább valószínűsíthető.

A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a népszerűségben a DK-t követő Momentum is beállna Gyurcsányné mögé, s Ungár Péter, az LMP országgyűlési képviselője sem zárta ki kategorikusan ezt a szcenáriót.

Korábban a brit The Economist Donáth Annát is szóba jöhető közös ellenzéki kormányfőjelöltként nevezte meg, ám a lap értesülései szerint a Momentum EP-képviselője Brüsszelben töltené ki a 2024-ben lejáró mandátumát. Elképzelhető azonban, hogy a Momentum – amennyiben 2022-ig megelőzi a DK-t – ragaszkodik ahhoz, hogy ők állítsanak közös miniszterelnök-jelöltet. Ebben az esetben az a legvalószínűbb, hogy kívülről, a céges világból hívnának be egy technokrata vezetőt. Egy ideje Márki-Zay Pétert, a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökét is az ellenzéket összefogni képes politikusként tartották számon, ám mára a mozgalom teljesen eljelentéktelenedett, a hódmezővásárhelyi polgármester pedig gyakorlatilag teljesen kikerült az országos politikából.