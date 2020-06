Két feleségét is megölte Európában az iraki férfi

Veszekedés közben fojtotta meg feleségét egy férfi, akiről kiderült, hogy előző, holland származású feleségét is meggyilkolta.

Egy 42 éves iraki bevándorló megfojtotta a feleségét egy dortmundi belvárosi lakásban – írja a V4NA.

A nyomozás érdekében három hónapig semmit sem közölt a rendőrség, ám most néhány részletet közreadtak a bírósági tárgyalás előtt.

Kiderült, hogy a férfi és felesége még 2011-ben házasodott össze Irakban és ott négy gyermekük született. 2017-ben úgy döntöttek, hogy új életet kezdenek Németországban.

Azóta ideiglenes tartózkodási engedéllyel éltek Aachen közelében. Ám a házasságuk megromlott, a férj egyre durvábban viselkedett, ezért a 30 éves nő Dortmundba költözött a gyerekekkel.

Ott kereste meg a férje, aki heves szóváltás után megfojtotta őt.

A nyomozóknak azt mondta, hogy a felesége el akarta tiltani őt a gyermekeitől és ezt nem viselte el.

A Jihadwatch úgy tudja, hogy korábban a férfi Hollandiában is élt, ahol egy másik asszonynak is örök hűséget ígért. Ám az a házasság is hamar véget ért, mert a férfi megölte a holland feleségét. Ott elkapták és börtönbe zárták.