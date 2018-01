Két rakéta csapódott Szíriából egy török település központjába

Egy szíriai állampolgár meghalt.

Két rakéta csapódott be vasárnap a szíriai Afrín körzetből a határhoz közeli, dél-törökországi Reyhanli város központjába, egy szíriai állampolgár meghalt – jelentette az Anadolu török állami hírügynökség.

Az incidensnek 32, köztük két súlyos sebesültje van, de a környező épületekben és a közeli autókban is károk keletkeztek.

A Dogan török hírügynökség ugyanakkor úgy tudja, hogy három rakéta csapódott be vasárnap Reyhanliba.

Vasárnapra virradóra a dél-törökországi Kilis tartomány lakott területeire is rakéták csapódtak be Afrínból. Akkor egy ember könnyebben megsérült, több épület pedig megrongálódott.

Törökország szombaton Olajág néven hadműveletet indított az északnyugat-szíriai Afrínban a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű kurd milícia ellen. Ankara a törökországi kurd szeparatista Kurdisztáni Munkáspárttal (PKK) szövetséges terrorszervezetnek tartja az YPG-t, miközben utóbbi Washington támogatását élvezi.

Vasárnap a török légierő bombázásait követően a szárazföldi beavatkozás is megindult.