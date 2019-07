Kompenzációt kaphatnak a szeptember 11-i terrortámadások áldozatai

Az amerikai képviselőház állandó kompenzációs alapot szavazott meg pénteken azoknak a rendőröknek, tűzoltóknak és segélymunkásoknak, akik részt vettek a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni mentésben, és ennek során kárt szenvedtek.

Az elsöprő többséggel, 402:12 arányban megszavazott törvény

nem a terrortámadásban életüket vesztők családtagjait hivatott segíteni.

Ezeknek az embereknek

a nagyon nagy többsége – a levegőbe került mérgező anyagok miatt – súlyos beteg lett, és küszködik az orvosi ellátás költségeivel.

A 2010-ben létrehozott kompenzációs alaphoz pedig gyakran hiába fordultak segítségért, a rendelkezésre álló összeg már nagyon kevés volt.

A most megszavazott törvény értelmében a kompenzációs alap fenntartását 2092-ig meghosszabbították, és a kongresszusnak mindig biztosítania kell, hogy elégséges pénz álljon benne rendelkezésre. A most meglévő 7,4 milliárd dollárt kiegészítették további 10,2 milliárddal, és rögzítették, hogy aki nem kapott teljes kárpótlást az alap kimerülése miatt, annak most kell megkapnia.

A probléma néhány héttel ezelőtt került az amerikai közvélemény érdeklődésének középpontjába. Jon Stewart politikai kommentátor és televíziós műsorvezető egy kongresszusi meghallgatáson érzelmes beszédet tartott és egyben éles szavakkal bírálta a törvényhozókat azért, hogy magukra hagyják a terrortámadások utáni mentésben résztvevőket, akiknek csaknem mindegyike súlyos betegséggel küzd. Mint fogalmazott: „nem tanúsítanak tiszteletet” irántuk.

Stewart nagy visszhangot kiváltó meghallgatása után több amerikai televízió is megszólaltatta a mentésben három hónapon át részt vevő Luis Alvarez volt New York-i rendőrt, aki végstádiumú bélrákban szenvedett. Alvarez a Fox televíziónak adott interjúja után – két héttel ezelőtt – 53 esztendősen elhunyt.

A New York-i Szent Patrik-katedrálisban tartott búcsúztatását egyenes adásban közvetítette több televíziós csatorna. Utolsó interjújában azt kérte, hogy a törvényhozók gondoskodjanak többi beteg társáról.

A képviselőházi voksolás után a törvény – amelyet Alvarezről neveztek el – a szenátus elé kerül. Mitch McConnell, a szenátus republikánus frakciójának vezetője közölte, hogy még a nyári szünet megkezdése, azaz augusztus előtt szavazni fognak róla.

„Akik elsőként vetették magukat a szeptember 11-e utáni veszélyekbe, azok az igazi amerikai hősök és hazafiak”

– írta pénteki közleményében McConnell szenátor.

Borítókép: Segélymunkások a leomlott World Trade Centernél 2001 szeptember 12-én