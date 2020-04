Operatív Törzs: nem tudhatjuk, hol üti fel a fejét a vírus (videó)

Az egész ország területén növekszik a fertőzöttek száma, ráadásul most már nem is feltétlenül igazolható a fertőződés útja, az, hogy ki kitől kapta el a vírust – hangzott el a járvány elleni védekezésért felelős Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A tájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos a Magyar Nemzet tudósítása szerint elmondta: 585 főre emelkedett a regisztrált fertőzöttek száma Magyarországon. Az elmúlt 24 órában további egy elhunytat regisztráltunk. Így mindösszesen 21 főre emelkedett azon hangszáma, akik elhunytak a betegségben, illetve valamilyen alapbetegségükre rakódott rá a fertőződés, és ez okozta a halálukat. Az elmúlt 24 óra elhunytja, egy 70 éves férfi, aki szív-érrendszeri megbetegedésben szenvedett, és további anyagcsere-betegsége is volt.

A helyzet az elmúlt napokhoz képest annyiban változott, hogy

egyértelműen növekszik a fertőzöttek száma az egész ország területén.

Ez változatlanul érvényes minden megyére, és akár minden településre is, hiszen

nem tudhatjuk, hogy hol üti fel a vírus a fejét.

Most már elmondhatjuk, hogy az egész ország területén jelen van, napok óta ezt mondjuk, és nem is mindig igazolható a fertőződésnek az útja, tehát olyan sok kontaktus történt, ami már nem mindig teszi lehetővé az eseteknek a teljes feltárását, hiszen számos alkalommal már nem is lehet pontosan megmondani, hogy ki kitől kapta el a betegséget.

Jó hír, hogy a betegek, illetve fertőzöttek számával egy időben a gyógyultak száma is növekszik. Immáron 42 főt tartunk nyilván, aki meggyógyult a betegségből. A mintavételek száma a fertőzöttek számával egyenes arányban nő, hiszen minden gyanús esetet laboratóriumi vizsgálattal ellenőrzünk, és az ő kontaktusait, aki szoros kontaktusban volt vele, őket is laboratóriumi vizsgálattal nézzük meg. Tehát a fertőzöttek számával mindig növekszik a laboratóriumi mintavételek és vizsgálatok száma is – hangsúlyozta.

Praktikus tanácsok a megelőzéshez

Néhány tanácsot szeretnék adni azok részére, akiknek a munkavégzés miatt el kell hagyniuk az otthonaikat – mondta. Akinek van saját autója javaslom, hogy azzal járjon munkába és haza egyaránt. Hogyha ő még utasokat is szállít, helyezkedjenek el a hátsó ülésen. Nyilvánvalóan csak egészséges ember menjen munkába. Ez egy alapvető tétel. Keresse meg a lehető legrövidebb útvonalat. Jelentősen csökkent a forgalom még a nagyvárosokban is, tehát most viszonylag rövid idő alatt el lehet jutni a munkahelyre, és onnan haza. Rendszeresen töröljék át fertőtlenítő kendővel a kormánykereket, a műszerszerfalat, ajtókilincset, és minden olyan felületet, amit a gépjárművön is megérintenek. Gondoljunk itt a rádió gombjaira, vagy a fedélzeti computer gombjaira, ami egy automatikus mozdulat. Ezeket a felületeket nagyon jó, hogyha többször tisztítjuk és fertőtlenítjük is.

Hogyha ki- és beszállunk az autóból, akár odaérkeztünk a munkahelyre, akár pedig haza, az első dolgunk az legyen, hogy mossunk alaposan, szappannal, meleg vízzel, langyos vízzel kezet, és hogy egy fertőtlenítő géllel is töröljük át a kezünket.

Hasznos és praktikus, ráadásul egészséges dolog is, hogy ilyen ritka forgalom a nagyvárosokban, akár kerékpárral munkába járni. Itt is távol maradunk a közösségtől. Ugyanakkor a mozgás az nagyon előnyös mindenkor, jelen esetben is. Aki viszont a tömegközlekedést veszi igénybe, annak ajánlatos időben kimennie a megállóba, hogy ne sokat kelljen ott ácsorognia, s mind ott, mind pedig a járműveken meg kell próbálni tartani a másfél méteres távolságot. A fogódzkodókat is célszerű egy zsebkendővel áttörölni, amit leszállás után rögtön ki kell dobni.

Müller Cecília arra is felhívta a figyelmet, hogy mind az otthon, mind a munkahelyen használt számítástechnikai eszközöket napjában többször tisztítani kell. A munkahelyen a kilincseket, villanykapcsolókat, és a lift nyomógombokat is, vagyis minden olyan tárgyat, amit sokan megérintenek.

29 csaló ellen indult eljárás

Lakatos Tibor rendőrezredes a sajtótájékoztatón arról beszélt, az elrendelt hatósági házi karanténok száma már meghaladta a tízezret, összesen 78 417 esetben ellenőrizték ezeket és 418 esetben állapítottak meg szabálytalanságot.

Az üzletek nyitvatartásával kapcsolatos szabályok betartásánál 39 esetben figyelmeztettek és 61 esetben szabálysértési feljelentést tettek.

A kijárási tilalomra vonatkozóan 1187 esetben kellett figyelmeztetni a polgárokat, de vannak visszatérő szabályszegők, például fiatalok csoportjai gyülekeznek a közterületeken. Rémhírterjesztés miatt 32 esetben , csalás miatt 29 esetben indított büntetőeljárást a rendőrség.

Sokan kínálnak most olyan túlárazott termékeket szolgáltatásokat, amelyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal, így visszaélve a jelen helyzettel – figyelmeztetett a rendőrezredes.

A határhelyzetről Lakatos Tibor azt mondta, nyugodtnak mondható, Hegyeshalomnál és Röszkénél kell csak kisebb várakozásra számítani.

Növelik a börtönök maszkgyártó kapacitását

Müller Cecília elmondta, orvosszakmai kérdés arról dönteni, hogy a jelenlegi helyzetben elhalasztják-e a különböző orvosi kezeléseket. A gyógyult koronavírusos betegek terápiáját a szakmai kollégium kézikönyve tárgyalja. Szavai szerint a genetikának is nagy szerepe van a betegség lefolyásában. Mint mondta, ennek folyamatát azért is fontos megismerni, mert a védettség megszerzéséről nyújtana fontos információkat.

Kérdésre válaszolva Müller Cecília elmondta, az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok a vírus örökítőanyagán alapulnak, a tesztet a WHO ajánlása alapján végzik, eszerint két vizsgálat szükséges ahhoz, hogy biztos eredményt kapjanak.

Emlékeztetett, a szociális intézményekben felvételi zárlat van és fokozottan figyelnek az infekciókontrollra, hiszen különösen magas kockázati csoportba tartozók élnek ott.

Lakatos Tibor elmondta:

a büntetés-végehajtási intézmények is részt vesznek a maszkok gyártásában, és növelik a kapacitást.

A rendőr ezredes szavai szerint a börtönökben is már a járvány kezdete óta rendkívüli intézkedéseket hoztak a vírus megelőzéséért, eddig egyetlen esetben sem volt megbetegedés.

