Operatív Törzs: rémhírterjesztés miatt indult a legtöbb eljárás a járványüggyel kapcsolatban (élő)

Újra egyéni védőfelszerelések érkeznek Budapestre

Összesen 17 tonna kesztyű, 16 tonna szájmaszk kiszállítását kezdik meg– idézte a Magyar Nemzet Kiss Róbert rendőr alezredest az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatójáról.

Kiss Róbert úgy fogalmazott, múlt hétvégén összesen 3631 esetben kellett intézkedni a rendőröknek a kijárási korlátozás megszegésével kapcsolatban, ezek közül a legtöbb most is figyelmeztetés volt. Az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma 9821, és 41 esetben kellett most hétvégén szabálysértési szankciót tenniük a rendőröknek.

Az elrendelt büntetőeljárások száma 281, ebből rémhírterjesztés miatt indult a legtöbb eljárás a járványüggyel kapcsolatban.

Nyugalom van Magyarország határátkelőin, csak Tompa és Röszke határain kell kisebb várakozásra számítani – tette hozzá.

74 esetben indult eljárás rémhírterjesztés miatt

Kiss Róbert elmondta, hogy rémhírterjesztés esetében 74 eljárás indult. Jelentős várakozási idő egyetlen átkelőn sincsen.

Már közel 500-an meggyógyultak

Müller Cecília arról beszélt, hogy már 280 ember halt meg a betegségben, míg 498 ember meggyógyult. Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy a mintavételek száma már több mint 65 ezer. Fokozatosan emelkedik a kórházban ápoltak száma – írja az Origo.

