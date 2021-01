Operatív Törzs: az oltakozás hatékony fegyver a járvány ellen (élő)

Ma is megtartja szokásos online sajtótájékoztatóját a védekezésért felelős Operatív Törzs.

Cikkünket folyamatosan frissítjük.

Kiss Róbert, a védekezésért felelős Operatív Törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétvégi napi adatokat ismertette. Maszkviselés hiánya miatt 496 ember ellen intzékedtek a hatóságok. Üzletekben, plázákban 69 személlyel szemben történt intézkedés. 391-en az önkormányzati rendeletek ellenére sem viselték a maszkot közterületen. A boltokra, vendéglátóhelyekre, szálláshelyekre és szabadidős létesítményekre vonatkozó szabályok megszegése miatt eddig 732 rendőri intézkedésre volt szükség. Ebből 196 esetben az üzemeltető vagy a tulajdonos mulasztása volt megállapítható, 536 esetben pedig az üzletek korlátozott nyitvatartására vonatkozó szabályokat nem vették figyelembe. A kijárási tilalommal kapcsolatos szabályok megsértése miatt 1443 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök – sorolta Kiss Róbert az Origo tudósítása szerint.

A hétvégén is ellenőrizték a Magyarország területén személyforgalomban átutazókat, a tranzitszabályokat megsértőkkel szemben 228 esetben léptek fel. Az átutazókat szeptember óta ellenőrzik, a szabályokat be nem tartókkal szemben eddig 9942-szer intézkedtek.

A közvetítést itt tudja megtekinteni:

Kedvezőek a járványügyi adatok, 1000 alatt van az új betegek száma

– közölte Müller Cecília országos tisztifőorvos. A gyógyultak száma már nagyobb az aktív fertőzöttek számánál, de ez nem ad okot semmiféle lazításra, mert több országban is a kezdeti kedvező adatok után újra több a beteg.

„Ez nem egy egyszerű légúti megbetegedés”

– figyelmeztetett a szakember, aki mindenkit arra kért, hogy oltassa be magát, regisztráljon az oltásra.

Müller Cecília azt is elmondta, hogy hétvégén folytatódott az egészségügyi dolgozók, illetve az idősotthonokban lakók és dolgozók oltása. Eddig 123 ezernél is több embert oltottak be, holnap az összes vakcinát beadják abból, ami az országba érkezett. A cél az, hogy a zárt közösségekben minél teljesebb legyen az átoltottság, így ott a vírus terjedése megáll.

Az oltóanyagokkal kapcsolatos téves információkkal kapcsolatban azt kérte Müller Cecília,

higgyenek a magyar szakembereknek, hiszen ezen a területen mindig az élen álltak.

„Csak biztonságos vakcinával oltanak itthon” – mondta a szakember, aki a kínai vakcináról is beszélt. Mint mondta, ez egy inaktivált vírust tartalmazó vakcina, ilyeneket nagyjából 100 éve gyártanak, és beváltak. A technológiája nem elavult, a gyerekbénulásos vakcina is a kínai koronavírus elleni vakcina elvén készül.

A Pfizer-vakcinából újabb szállítmány érkezik kedden, ez további 35 685 ember beoltására lesz elég. Sokan már a második védőoltásukat kapják meg, az ő részükre a második vakcina biztosított, félre van téve – ismertette Müller Cecília.

Kérdésünkre, hogy a már beoltottak fertőzhetnek-e vagy sem, úgy reagált, hogy a már beoltottak fertőzőképességéről egyelőre nincsenek biztos adatok. De az kimondható, hogy

akinél már kialakult az immunitás, nem fog megbetegedni vagy ha mégis, nem lesznek súlyos szövődményei, így kevésbé fogja átadni a fertőzést

− közölte a tisztifőorvos.

Egy másik kérdésre reagálva Müller Cecília azt is elmondta, hogy a Pfizer és a Moderna vakcinája várandósság alatt nem adható be, allergia esetén alapos egyeztetésre van szükség az oltást beadó orvossal. Megkaphatja az oltást az is, aki vérhígítót használ.

Újabb kérdésre válaszolva a tisztifőorvos megjegyezte,

a jelenlegi vírusmutációk ellen hatékony a vakcina. A magas vérnyomással küzdőknek pedig különösen ajánlott az oltás beadása.

Egy kérdésre reagálva a kínai vakcináról elmondta Müller, hogy azt a helyszínen vizsgálják jelenleg a magyar hatóságok és csak biztonságos vakcinára lesz engedély.