Operatív Törzs: meg akart szökni a kiutasítás elől az egyik iráni, de elfogták (videó)

Szombathelyen pedig tömegesen szegték meg a kijárási korlátozást, egy tűzesetnél gyűlt össze több száz bámészkodó – közölte Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján.

Az iráni állampolgároknak a Dél-pesti Centrumkórházban tanúsított szabálysértő magatartása miatt csütörtökön 11 iráni állampolgár hagyja el az országot – számolt be Kiss Róbert rendőr alezredes az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján a Magyar Nemzet tudósítása szerint.

Az egyikük megpróbált elszökni, ám a rendőrség elfogta és idegenrendészeti őrizetbe vette

– tette hozzá.

Kiss Róbert tájékoztatása szerint szerdán Szombathelyen tömegesen szegték meg a kijárási korlátozást. Egy zöldhulladék-tároló felgyulladt, és rendkívül sokan, mintegy háromszáz autóval figyelték az eseményeket, ezzel a forgalmat is megbénították.

Továbbra is kérjük, hogy a kijárási korlátozást a legszigorúbban tartsák be

– hangsúlyozta a rendőr alezredes.

Kitért arra is, újabb kórházakba szállítanak ki egyéni védőfelszereléseket, kiemelten oda, ahol a kórházparancsnokok az elmúlt időszakban hiányosságokat tapasztaltak.

Eddig 226 esetben indított büntetőeljárást a rendőrség, ezek legnagyobb része rémhírterjesztés miatt történt. Az elmúlt 24 órában Budapesten 440 esetben intézkedett a rendőrség, többségében elég volt a figyelmeztetés. Jelenleg 12 737 házi karantén van érvényben, ahogy látszik, ezek csökkenő tendenciát mutatnak – ismertette a legfrissebb adatokat Kiss Róbert.

1652 fertőzöttet tartunk nyilván, és nyolc fővel nőtt az elhunytak száma.

Örömmel mondhatom, hogy 199 gyógyult van, akik részben kórházakból térhettek haza, de többen otthonukban lábaltak ki a betegségből

– közölte Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos hozzátette: az összes fertőzött 35 százaléka a 75 éven felüliek közül kerül ki. Továbbra is Budapest és Pest megye a leginkább fertőzött terület, az összes beteg mintegy 60 százaléka innen kerül ki.

Müller Cecília elmondta, a fertőzéssel leginkább érintett terület továbbra is Budapest és Pest megye, a második Fejér megye, míg Heves és Békés megyében a legalacsonyabb a fertőzöttek száma.

Mint mondta, jelenleg hatvanan vannak lélegeztetőgépen, vagyis ők nemcsak intenzív terápiára szorulnak, hanem lélegeztetésre is szükségük van. Fontos a további felkészülés a kórházakban, amely biztosítja minden állampolgár számára a kórházi ellátást, akinek súlyosak a tünetei.

A koronavirus.gov.hu oldalon látható, hogy megyénként hány szabad kórházi ágyra van szükség, ezeket az adatokat mindenki követheti – hívta fel a figyelmet a tisztifőorvos.

A fertőzés terjedése egyelőre továbbra is fokozatos, nem robbant a betegség, nem tudjuk góchoz kötni, de ezt soha nem lehet kizárni

– fogalmazott a tisztifőorvos.

Az idősotthonokban az ellenőrzések megkezdődtek, várják a visszajelzéseket az eddigi eredményekről, amely alapján intézkedni fognak. Müller Cecília emlékeztetett, eddig két fővárosi intézményben van nagyszámú megbetegedés, a Pesti úti és a Rózsa utcai idősek otthonában, a többi helyen jellemzően húsz alatt van a megbetegedések száma, ezek izolációval akár helyben is jól kezelhetők.

A tájékoztatót itt tudja megtekinteni:

Müller Cecília közölte: pozitivitás, de jó közérzet esetén otthon lehet maradni, ez vonatkozik az idősotthonokra is. 48 óra különbséggel elkészített két negatív teszt esetén visszakerülhet a bentlakásos szociális intézetbe az ápolt – mondta el az országos tisztifőorvos, hozzátéve: akinek nem ismert a státusza, az is befogadható az idősotthonba, de gondoskodni kell az ő esetében is a 14 napos elkülönítéséről.

Ha valaki nem koronavírus-fertőzés miatt került kórházba, akkor is tizennégy napos elkülönített megfigyelés szükséges, ez nyújt kellő biztonságot ahhoz, hogy ne adhassa át másnak a fertőzést

– mondta el a szakértő.

Kérdésre válaszolva a tisztifőorvos elmondta, vizsgálják az orvosi felelősséget is a Pesti úti idősek otthonában, ám ez még nem zárult le.

Egy járványügyi szakember mindig populációs szinten vizsgál, míg a klinikus az egyéni eseteket figyeli – jelezte szintén sajtómegkeresésre. Hozzátette,

a fertőződés minden korosztályt érinthet, olyanokat is elér, akikről eredetileg nem gondoltuk volna.

Az átlagos lappangási idő 5-6 nap, de a WHO biztonsági okokból írta ki a tizennégy napos karantént, ami alatt feltételezhető, hogy már nem jelenik meg a betegség.

A működtető személyétől függetlenül minden idősotthonban lesz ellenőrzés

– jelentette ki a tiszti főorvos, majd elmondta: a textilből készült szájmaszkokat használat után azonnal le kell venni, ki kell mosni és fertőtleníteni szükséges. Otthoni használat során négy óránként le kell cserélni.

Müller Cecília közölte: időben sikerült bevezetni a járványügyi korlátozó intézkedéseket, a legtöbben betartják a bevezetett intézkedéseket, illetve sikerült a járványügyi görbét ellaposítani, ezért van viszonylag kevés megbetegedés hazánkban.

Újságírói érdeklődésre válaszolva Kiss Róbert elmondta,

van tudomásuk arról, hogy hajléktalanok között is van koronavírus-gyanús eset,

így a rendőrség megkezdte a kontaktuskutatást, és felvették a kapcsolatot a Nemzeti Népegészségügyi Központtal. A hajléktalanszálló vezetője elmondta, a beengedést csoportosan hajtották végre, ezért juthatott be a potenciális fertőzött.

Müller Cecília úgy fogalmazott, több intézmény kapott felmentést a koronavírus-betegek ellátása alól, ezek olyan speciális kórházak, ahol sérülékeny betegeket kezelnek vagy ápolnak, így fontos, hogy ezeket az intézményeket teljesen vírusmentesen tartsák.

A gyermekek és fiatalkorúak bentlakásos intézményeiben nincs tudomásuk fertőzöttről – mondta el Müller Cecília. Jelezte, a szoláriumok nyitvatartása nincs korlátozva, hiszen itt nem alakul ki tömeg, és folyamatosan fertőtlenítik a felületeket, így nem hordoznak többletkockázatot.

Borítóképünk kivágás egy korábbi tájékoztató videójából