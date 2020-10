Müller Cecília: a második hullám felfutó szakaszában vagyunk (videó)

A koronavírus-járvány második hullámának felfutó szakaszában vagyunk, egész Európában nő a fertőzöttek száma – hangzott el az Operatív Törzs pénteki tájékoztatóján.

Kiss Róbert, az Operatív Törzs műveleti központjának munkatársa a tájékoztató elején elmondta, 43 rendőri intézkedés történt az elmúlt 24 órában, ebből 20 esetben a tömegközlekedésben utazó nem, vagy nem helyesen viselte a maszkot, 16 esetben figyelmeztetés elegendő volt, 4 személy esetében szabálysértési feljelentést tettek. A tranzitszabály megszegése miatt több mint 40 ügyben intézkedtek az elmúlt 24 órában.

Jelentős határvárakozásra nem kell számítanunk, Röszkénél 3, Beregsuránynál 2 órás a várakozási idő – írja tudósításában az Origo.

Müller Cecília országos tisztifőorvos ismertette a pénteki adatokat. Látható, hogy ahogy a világos, nálunk is emelkedik a fertőzöttek és a halálos áldozatok száma. A második hullámnak olyan felfutó szakaszában vagyunk, amely egyik országot sem kíméli, gyorsuló ütemet mutat a járványgörbe. A környezetünkben is nőnek a számok, példa erre Szlovákia, Ukrajna, Románia, Horvátország, Csehország, Lengyelország. Hollandiában több mint 3 ezer esetet azonosítanak naponta, mindent el kell követnünk a megelőzés érdekében.

Három alapvető szabály:

távolságtartás, maszkhasználat, kézmosás.

A halálos áldozatok többsége szív-érrendszeri betegséggel küzdött az elmúlt 24 órában. Önmagunkért, saját egészségünkért ébresszük fel magunkban, tanácsolja a tisztifőorvos, konzultáljunk az orvosunkkal, ha kell. A rendszeres gyógyszerszedők gondoskodjanak jó előre a napi gyógyszereikről.

Müller Cecília kiemelte, fontos bízni az orvosokban. Ha a krónikus betegségek egyensúlyban vannak tartva, akkor kisebb a valószínűsége, hogy a koronavírus súlyosan érint. Fontos, hogy vitaminokat szedjünk és elegendő folyadékot vigyünk be, ez főleg az idősekre vonatkozik, akik kevés folyadékot visznek be, más a szomjúságérzetük. Amikor az influenza elleni védőoltás már rendelkezésre áll, akkor a krónikus betegek mindenképp adassák be maguknak, illetve az idősek is, de másoknak is ajánlott és amúgy is ingyenes. Október második felétől állnak rendelkezésre az influenza-vakcinák és időpontra jelentkezzenek azok, akik be akarják maguknak adatni.

33 óvodában és 6 iskolában rendelt el az Operatív Törzs rendkívüli szünetet 121 osztály és öt teljes iskola esetében digitális munkarend van. Elkezdődött az iskolai hőmérés. Ha a szülő nem veszi észre, hogy a gyerek lázas és mégis elviszi az oktatási intézménybe, akkor azonnal vigye haza, kérte a tisztifőorvos. 37,8 foknál 10 perc szünet után egy újabb mérésre van szükség.

Nem érkezett olyan bejelentés amely alapján a látogatási tilalmat a kórházakban, vagy szociális intézményekben megszegték volna, mondta el Müller Cecília.

A favipiravir kezdeti időszakban ez nagyon hatásos, főleg középsúlyos esetekre ajánlják, de a gyógyszer még kísérleti szakaszban van. A kórházakban alkalmazzák, otthon nem lehet szedni. Egyelőre nem tudni, hogy a szezonalitás mennyire lesz jellemző a Covidra, de belső terekben sokkal jobban terjed és mivel ősszel és télen sokat tartózkodunk zárt terekben, ezért jelenlegi tudásunk szerint nagyon kell vigyázni kell.

1243 egészségügyi dolgozó betegedett meg márciustól napjainkig, 481 aktív eset van jelenleg, 752 gyógyult és 1 halálos áldozat van összesen. 2,23 százaléka az aktív betegek között egészségügyi dolgozó, ez alacsony szám, összegzett az országos tisztifőorvos, aki újra megköszönte az egészségügyi dolgozók munkáját.

Borítókép: Müller Cecília országos tisztifőorvos beszél a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján 2020. június 17-én