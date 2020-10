Müller Cecília: mi magunk is lassíthatjuk a járvány terjedését, ha betartjuk a szabályokat (videó)

Müller Cecília az egyéni felelősség fontosságát is hangsúlyozva arra kérte a diákokat, hogy az őszi szünet alatt kerüljék a csoportosulásokkal járó programokat. Felhívta a figyelmet arra is, hogy péntektől már a szabadtéri sporteseményeken és gyűléseken is kötelező a maszkhasználat. A járványhelyzet alakulásáról és a legfrissebb intézkedésekről számolt be az Operatív Törzs.

Az elmúlt 24 órában 2316 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 61 563 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 1472 főre emelkedett, 16 491-en pedig már meggyógyultak – írja a koronavirus.gov.hu. Az aktív fertőzöttek száma 43 600 fő. Az aktív fertőzöttek 28 %-a, az elhunytak 36%-a, a gyógyultak 29%-a budapesti. 2602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 233-an vannak lélegeztetőgépen. Müller Cecília elmondta, hogy világszerte is jelentősen emelkedik a fertőzöttek száma, ez alól Magyarország sem kivétel – tette hozzá. Az utóbbi időben elhunytak jellemzően az 50-97 év közötti korosztályból kerültek ki. Hozzátette: akik krónikus megbetegedésben szenvednek, azok konzultáljanak orvosukkal, hogy a meglévő betegségeik egyensúlyban legyenek. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet arra is, hogy a mostani pandémiás helyzetben óriási az egyének felelőssége is. Mi magunk is sokat tehetünk a megbetegedés ellen, ha betartjuk szabályokat. Müller Cecília azt kérte, az őszi szünetben lehetőleg a diákok is kerüljék a csoportosulásokat. Eleget tesztelünk Kiss Róbert rendőr alezredes elmondta: mivel a szomszédos országokban sem lassul a járvány, mindenkit arra kérnek, mérlegeljék, hogy halaszthatatlan-e most a külföldi utazás, illetve azt, hogy külföldön kívánják-e szabadidejüket eltölteni – mondta. Hozzátette: az operatív törzs a lakosságtól Magyarországon is a védelmi intézkedésekre vonatkozó szabályok fokozott betartását kéri. Müller Cecília a tesztelés kapcsán elmondta: a WHO a sokat idézett 5 százalékos arányt (az összes elvégzett teszt 5 százaléka lehet pozitív) még tavasszal határozta meg, azóta azonban a koronavírus-helyzet jelentősen megváltozott. A tiszti főorvos hozzátette: számos egyéb tényezőn is múlik, milyen a járványhelyzet egy adott országban, például az egészségügy felkészültsége. Magyarországon elegendő tesztet végzünk, az ellátórendszer értesül a fertőzöttekről – tette hozzá. Több magyar is van, aki másodjára is elkapta a vírust Müller Cecília kérdésre elmondta, hogy több olyan magyarról is értesültek a hatóságok, akik a tavaszi járványhullám idején már elkapta a betegséget, de később újra pozitív tesztet produkált. Elmondta: a szakemberek körülbelül 6 hónapot tekintenek védettségi időszaknak a COVID-fertőzés után. Ez azt jelenti, hogy ezután az is újra megfertőződhet, aki fél évvel korábban egyszer már átesett a koronavírus-fertőzésen. Szabadtéren is javasolt a maszk Minden helyen célszerű maszkot hordani ott, ahol nem tartható a 1,5 méteres védőtávolság, például a piacokon. Müller Cecília elmondta: ezekben az esetekben jelenleg is javasolt a maszk. Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy a halottak napján kölcsönösen kell vigyáznunk egymásra. Akinek bármilyen megbetegedése van, az ne hagyja el a lakóhelyét – tette hozzá. Ha nincs semmilyen tünete valakinek, akkor a védelmi szabályok betartása mellett menjen el a temetőbe.

