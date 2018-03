Követhetetlen, hogy hány darab fegyver van az amerikai lakosságnál

Nem tudni pontosan, hogy mennyi fegyver lehet az Egyesült Államok polgárainál, ez a szám csak becsülhető - mondta Varga Zoltán fegyverszakértő.

A szakértő az M1 aktuális csatornáján elmondta, hogy a becslések szerint az otthon tartott fegyverek száma Amerikában 270 millió, ami azt jelenti, hogy 100 emberből 89 rendelkezik valamilyen fegyverrel.

Hozzátette: Magyarországon – ahol az unióban az egyik legszigorúbb a szabályozás – 100-ból csupán 2 embernek van valamilyen fegyvere, míg például Szlovákiában 100-ból 60-nak.

A fegyvervásárlás feltételeinek szigorítását szorgalmazta több ponton is szerdán szenátorokkal találkozva Donald Trump amerikai elnök, miközben több amerikai áruházlánc is bejelentette, hogy önként szigorít ezeken a feltételeken. Trump szót emelt a fegyvervásárlók átfogó háttérellenőrzése mellett, és azt is támogatta, hogy 18-ról 21 évre emeljék az alsó korhatárt. Trump több olyan intézkedést is támogatásáról biztosított, amelyet a kampányát is támogató fegyveripari lobbi, a Nemzeti Fegyverszövetség (NRA) hevesen ellenez.