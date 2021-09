Közpénzeső Gyurcsányék propagandagépezetének

Tizenkét év elteltével ma is a Gyurcsány–Bajnai-tengely határozza meg a baloldal kommunikációs és médiastratégiáját, amihez a pénz egy részét a DK parlamenti képviselőcsoportja szolgáltatja. Idén a párthoz közeli EagleEye-Marketing Kft. összesen 86 millió forintot kap a frakciótól, féléves részletekben kötött szerződések alapján, közösségimédia-tanácsadás címen.

Továbbra is bőségesen szivattyúzza ki a közpénzt a DK parlamenti frakciója a baloldali propagandacélokat szolgáló médiának. Idén az EagleEye-Marketing Kft. a nagy nyertes, a féléves időszakokra megkötött szerződések egyenként 43 113 960 forintról szólnak. Tehát az év egészében összesen több mint 86 millió forint landol a cég számláján közösségimédia-tanácsadásért az Országgyűlés honlapján elérhető nyilvános adatok szerint.

Az EagleEye-Marketing Kft. 2020-ban alakult, és a nemzeti cégtár internetes oldaláról az is kiderül, hogy az ügyvezető egy ismert baloldali figura, ifj. Páva Zoltán, a korábbi nagy hatalmú komlói szocialista politikus, Páva Zoltán fia, aki az Ezalényeg.hu nevű, számos helyi aloldallal működő baloldali propagandaportál tulajdonosa is.

Offenzívában az álhírportál

Mint ismert, az Ezalényeg portál felelős kiadója a budapesti Dohány utcában bejegyzett Oraculum 2020 Kft. A tulajdonos-ügyvezető ifjabb Páva Zoltán 2008 és 2010 között a Miniszterelnöki Hivatal tanácsadója volt. A Gyurcsány–Bajnai-kormányok igen bőkezűek voltak a családdal, ifjabb Páva egyik cége, a Medich-Technik Bt. csaknem ötmillió forintot kapott szaktanácsadói tevékenységéért 2008-ban. A Gyurcsány–Bajnai-világ bizalmi embereként indíthatta el az Ezalényeg portált, amely egyébként a közösségi médiában is nagyon aktív az utóbbi időben, Néhány hónapja a Mandiner.hu arról számolt be, hogy az oldal létrejötte óta (a helyi aloldalak költéseit nem számítva) 78 millió forintot költöttek a Facebookon.

Az álhírgyártásról elhíresült portált tulajdonló Oraculum 2020 Kft.-nek jól megy a sora, hiszen tavaly több mint ötvenmilliós nyereséget termelt, amiből 27 milliót osztalékként vettek ki. Kétségtelen, hogy megdolgoznak a pénzükért, hiszen a személyeskedő, gyakran ordenáré stílusú írásoktól kezdve az oltásellenes uszításig és a nettó hamis hírek terjesztéséig mindent bevetett az elmúlt években a 2019-es önkormányzati választások előtt gründolt Ezalényeg.

A Bajnai-vonal

Legutóbb Bajnai Gordon szűkebb hazájában, Baján buktak le, ugyanis a Magyar Nemzet birtokába került egy e-mail, ami azt bizonyítja: a bajai balliberális önkormányzat kapcsolatban van az Ezalényeggel. Bár a helyi momentumos polgármester és a revolverportál között helyi források szerint régóta érezhető a feltűnő összhang, ez volt az első dokumentált bizonyíték az együttműködésre. Emögött Nyirati Klára polgármester és a Bajnai család jó viszonya gyanítható. A városból származó Bajnai Gordon – akit 2009-ben Gyurcsány Ferenc kényszerű lemondása után ültettek a miniszterelnöki bársonyszékbe, és brutális megszorításokkal sokkolta a társadalmat – mindmáig gyakori vendég Baján, 2019-ben kampányolt is Nyirati Klárának.

Bajnai személye azért is fontos, mert a DK propagandagépezetében és kampányirányításában is kulcsszerepet tölt be, több olyan cég dolgozik a pártnak, amelyeket Gyurcsány és Bajnai régi bizalmasai működtetnek.

A legfontosabb a DatAdat Professional Kft., amelynek ügyvezetője Ficsor Ádám, a korábbi polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter. Emellett felelős pozícióban van Szigetvári Viktor korábbi államtitkár, MSZP-s kommunikációs stratéga, az azóta megszűnt Bajnai-párt, az Együtt egykori politikusa. A 2016-ban alapított cég főtevékenysége az adatalapú marketingtanácsadás, kutatás és adatszolgáltatás. A cég egyik tulajdonosa maga Bajnai, de tulajdonrésszel rendelkezik Gyurcsány egykori bizalmasa, az ELTE TÁTK oktatója, Dessewffy Tibor is.

Adatbázist építenek

A DatAdat szolgáltatásait Gyurcsány Ferenc rendszeresen igénybe veszi, és a DK-hoz köthető, részben a párt internetes hirdetéseiből működő Nyugati fény nevű hírportál adatkezelési nyilatkozatában a DatAdat szerepel adatfeldolgozóként. Sőt a közelmúltban az is kiderült, hogy a céggel kapcsolatban áll az Ezalényeg.hu is. A portál közvélemény-kutatásnak álcázva telefonon keresett meg választókat, hogy tendenciózus – a baloldal narratíváját tükröző álkérdésekkel és ugyanilyen válaszadási lehetőségekkel – felmérje a politikai álláspontjukat. A megkérdezettek adatait – mint az a hívás végén el is hangzott – az Ezalényeg.hu kiadója, az Orákulum 2020 Kft. kezeli, ugyanakkor számos jel mutatott arra, hogy a felhasználók adatai a DatAdat Professional Kft.-hez kerültek.

Az előválasztási kampányban Dobrev Klárát és a DK képviselő-jelöltjeit népszerűsítő ajánlóívekhez a párt honlapján található adatvédelmi tájékoztatóban már nem a DatAdat szerepel, hanem többek között az EagleEye-Marketing Kft. Itt tehát ismét összeérnek a szálak az Ezalényeg.hu és a DK között.

