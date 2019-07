Lángba borult egy moszkvai hőerőmű, többen meghaltak (videó)

Egyes, hivatalosan meg nem erősített hírek szerint nyolc áldozata – halottja vagy sérültje – lehet a tűzvésznek. Ők közvetlenül a gázterminál melletti gépkocsijavító műhelyben dolgoztak.

A tüzet feltehetően robbanás okozta.

A hírportálokon bemutatott felvételeken

Az Interfax úgy értesült, hogy a gázterminál területén lévő, kenőzsírt tartalmazó tartály ég mintegy 200 négyzetméteres területen.

Breaking: At least 7 injured as fire breaks out at #Moscow region power station pic.twitter.com/cBM6mKaozW

Tucatnyi tűzoltóegységet vezényeltek a helyszínre.

#BREAKING : #RUSSIA : Massive fire errupted at Thermal power station in #Mytishchi near #Moscow. Fire train has been sent to the place of fire and aviation is also alerted to extinguish the major fire at thermal power station. pic.twitter.com/nvmcLHAwUl

