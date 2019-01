Leadta a támogató aláírásokat a szlovák államfőválasztás magyar jelöltje

Leadta Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke és államfőjelöltje hétfőn a pozsonyi parlamentben az elnökjelöltséghez szükséges támogató aláírásokat.

A leadott íveken több mint 26 ezer aláírás szerepel. Elnökjelölt az lehet, aki legalább 15 ezer támogató aláírást gyűjt össze, vagy megszerzi a 150 fős pozsonyi törvényhozás legalább 15 képviselőjének aláírását.

„Azért döntött úgy az MKP, akárcsak öt évvel ezelőtt, hogy jelöltet állít a köztársaságielnök-választáson, hogy így a továbbiakban is a hiteles magyar képviseletért dolgozzon” – jelentette ki Menyhárt József az ívek leadását követő rövid sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta: rá kell világítani a felvidéki magyarság gondjaira, legyen szó oktatási, kulturális vagy gazdasági kérdésekről. Kiemelte:

az összegyűlt aláírások magas száma is azt jelzi, hogy a felvidéki magyarok is úgy érzik: szükség van magyar jelöltre a szlovákiai államfőválasztáson.

Menyhárt az MTI kérdésére válaszolva elmondta:

vagy még annyiban sem, mint ahogy az elmúlt években tapasztalható volt. A várt és remélt eredményekkel kapcsolatban azt mondta: a magyar jelöltre leadott minden szavazat megtérül, mert megmutatja a közösség erejét.

Menyhárt József a m7.sk felvidéki magyar hírportálnak azt is elmondta, az Ung-vidéken, Kassa-környékén, a Bodrogközben már elkezdte az államfőjelölti kampányát. Eddig hat járásban fordult meg, a következő napokban-hetekben pedig további 12 járásba látogat el. Ezeken a helyszíneken tervei szerint napi két fórumot tart majd.

Szlovákia történetében az idei már az ötödik közvetlen államfőválasztás lesz. Első fordulóját március 16-án tartják. A második fordulóba a legtöbb szavazatot szerzett két jelölt kerül be. Közvélemény-kutatások szerint ezúttal sem sikerül majd az első körben megválasztani az új államfőt.

Eddig több mint tucatnyian jelezték indulási szándékukat. Ők február végéig adhatják le a jelölésüket megerősítő aláírásokat. A legtöbben ezt már megtették, köztük a felmérések által legesélyesebbnek tartott jelöltek, a legerősebb kormánypárt (Irány) által támogatott Maros Sefcovic, illetve az ellenzéki liberálisok által támogatott Robert Mistrík is.

A m7.sk összegzése szerint az alábbi vetélytársakkal kell szembenéznie Menyhárt Józsefnek.

Kik indulnak még?

Az elnökválasztáson a Smer‑SD Maroš Šefčovičot, az ellenzéki SaS Robert Mistríket támogatja. Elindul Štefan Harabin, Vladimír Mečiar egykori fegyvertársa és Eduard Chmelár is. A Sme rodina Milan Krajniak parlamenti képviselőt indítja. A parlamenten kívüli Progresszív Szlovákia Zuzana Čaputovát támogatja. A jobboldali jelöltek sorát gyarapítja a kereszténydemokrata František Mikloško. A szélsőséges ĽSNS jelöltjeként a pártelnök Marian Kotleba is megméreti magát. Az államfőválasztás magyar-magyar háziversenyt is tartogat, hiszen a Most-Híd jelöltjeként elindul Bugár Béla pártelnök is.