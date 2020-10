Lepel kerülhet Michelangelo Dávid szobrára (videó)

A Matteo Salvini vezette Liga úgy nyilatkozott, nem lesz bűntársa azoknak, akik el akarják tiporni az olasz kultúrát.

Akár lepel is kerülhet Michelangelo világhírű Dávid szobrára is Firenzében – számolt be a történetről a Hír TV.

Az Európa Tanács kulturális örökségről szóló keretegyezménye értelmében ugyanis letakarhatják a meztelen köztéri szobrokat Olaszországban a muszlim migránsok miatt. A jobboldal ellenzi a keresztényekre nézve sértő jogszabályt.

Hét éven át vitáztak a képviselők Olaszországban az Európa Tanács kulturális örökségről szóló keretegyezményéről.

Ez kimondja, hogy az egyes országok műalkotásai nem sérthetik a más etnikai és kulturális háttérrel rendelkezőket, ami Olaszországban többségében a muszlim bevándorlókat jelenti.

A Matteo Salvini vezette Liga úgy nyilatkozott, nem lesz bűntársa azoknak, akik el akarják tiporni az olasz kultúrát azáltal, hogy az iszlám megkövetelte fátylat rajzolnak azokra a remekművekre – például Michelangelo Dávidjára – amelyeket az egész világ irigyel Olaszországtól.

A szobrok ágyékának eltakarására volt már példa Olaszországban: 2016-ban a Matteo Renzi-vezetett baloldali kormány az iráni elnök látogatásakor fedte el a meztelen műalkotásokat a Róma központjában található Capitoleum Múzeumban.