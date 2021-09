LMBTQ-érzékenyítés és droglobbi a baloldali fesztiválokon

Újpesten és Ferencvárosban is homoszexuális propaganda és a drogliberalizáció áll a kerületi rendezvények középpontjában.

Szeptember első hétvégéjén rendezik a DiákFesztet, aminek idén a IV. kerületi Szent István tér ad otthont. Az LMBTQ-érzékenyítésen és a szexuális felvilágosításon túl drog- és alkoholproblémákról is lesz szó az eseményen. A Mandiner számolt be róla, hogy az eseményt a baloldali vezetésű önkormányzat is támogatja. Mint azt a kerület momentumos polgármesterétől Déri Tiboréktól megtudták:

egy millió forintos pénzbeli támogatást nyújtottak a szervező Fenntartható Demokráciáért Egyesületnek (FDE), a rendezvény helyszínét, a Szent István teret pedig díjmentesen adták át.

A fesztivál programjában nem csak zenei programok lesznek, számos közéleti, interaktív programon, előadáson is részt vehetnek az érdeklődők. A rendezvény első napján, a szakmai színpadon a következő címmel lesz beszélgetés: Felelősségvállalás a társadalomban; Tiltott család: LMBTQ társas kapcsolatok.

Mint a szervezők írják, e panelbeszélgetésben azt szeretnék körüljárni az előadók, hogy mit jelent az úgynevezett „tiltott család”; miként illeszkednek az LMBTQ-emberek az őket körülvevő világba a mindennapi élet különböző szempontjai szerint; s hogyan működik az LMBTQ-ember mint munkavállaló, fogyasztó, választó, családtag és politikus.

A szivárványos érzékenyítésen és a szexuális felvilágosításon túl szó lesz még drog- és alkohol-prevencióról is az előadásokon – például a kormánykritikus fórumokon rendszerint feltűnő Molnár Áron „noÁr” is részt vesz az eseményen.

A Mandiner felkereste a Fenntartható Demokráciáért Egyesületet is, hogy megtudják, a DiákFeszt látogatható lesz-e tizennyolc év alattiak számára is, de nem kaptak a választ a kérdésükre.

Az esemény programjából kitűnik, hogy a számos előadás az új gyermekvédelmi törvénnyel szembe megy, így tizennyolc év alattiak részt sem vehetnének ezeken a programokon.

Ferencvárosban a marihuánát népszerűsítő zenekarok léptek fel

Baranyi Krisztina vezetésével a IX. kerület baloldali vezetése a Bakáts Feszten olyan fellépőknek enged teret, akiknek tevékenysége sérti a kerületben élők jó ízlését – írta a Fidesz helyi szervezete, hozzátéve: a rendezvényt önkormányzati pénzből finanszírozzák, pedig a ferencvárosiaknak kellene a középpontban lenniük. Ez az itt élő családoknak, gyerekeknek, időseknek, fiataloknak szól.

Ehhez képest a Baranyi Krisztina az Ozora nevű, köztudottan drogos fesztivál fellépőit hívja a kerületbe. Ilyen a Korai Trancemission, amelynek egyik tagja ugyanolyan elkötelezett élharcosa drog legalizációnak, mint Döme Zsuzsanna, Ferencváros jelenlegi kultúráért felelős alpolgármestere

– tették hozzá. Emellett a Fesztivál zárókoncertjének fellépője Funktasztikus, a borsodi rapper lesz, trágár szavakkal becsmérel egy Kossuth díjas előadót.

Ez lenne a baloldali kultúra?

– tette fel a kérdést a helyi kormánypárt.

Döme Zsuzsanna, alpolgármester számos interjúban leszögezte: továbbra is küzd a marihuána legalizálásáért. Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt elnöke és élettársa Döme Zsuzsanna számos droglegalizációért tartott rendezvényen szónokoltak, sőt a Kendermag Egyesület rendezvényein a megszűnt Együtt párt korábbi politikusa Baranyi Krisztina is részt vett. Így nem meglepő, hogy az LMBTQ propaganda után, a drog-lobbit is beszivárogtatják Ferencvárosba.