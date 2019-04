Los Angeles két egyetemén is karantént húztak fel a kanyaró miatt

A héten több mint 900 embert helyeztek karanténba kanyarós megbetegedés gyanúja miatt Los Angeles két egyetemén – jelentették be pénteken az említett oktatási intézmények.

A két egyetemen észlelt megbetegedések miatt a héten a hallgatók és az oktatók egy részét elkülönítették az egyetem területén, a többieket pedig hazaküldték azonnali orvosi vizsgálatot rendelve el. Péntek délután Los Angeles megye bejelentette: a több mint 900 érintett közül mintegy 200 ember alapos vizsgálatok után visszatérhet az intézményekbe, akiknél a kanyaró gyanúja nem igazolódott be.

A Kalifornia Egyetemen (University of Calofornia – UCLA) és a Kalifornia Állami Egyetemen (California State University) összesen több mint 65 ezer diák tanul. Péntek este ez utóbbi egyetemnek a hallgatói és oktatói közül még mindig 656 személy volt karanténban, míg a UCLA hallgatói közül már kevesebb mint 50 az orvosi megfigyelés alatt lévők száma.

„A kanyaró jelenleg halálos áldozatokat szed, tehát valóban nagyon komolyan kell vennünk”

– idézte a Los Angeles Times Armand Doriant, annak a Los Angeles-i kórháznak a főorvosát, ahol a kanyarógyanús betegeket tartják megfigyelés alatt.

A két egyetemen a zárlatot várhatóan kedden, illetve csütörtökön oldják fel.

Az Egyesült Államokban január óta 695 új kanyarós megbetegedést regisztráltak,

a járványügyi hivatal (CDC) adatai szerint a már csaknem húsz évvel ezelőtt eltűntnek nyilvánított kór folyamatosan terjed. Jelenleg az Egyesült Államok 22 tagállamában tartanak nyilván kanyarós betegeket, a legtöbb esetet az északnyugati Washington államban és New Yorkban észlelték.

A járvány terjedésének fő oka az oltásellenes mozgalom térhódítása.

A több fórumon, köztük internetes honlapokon is – megjelenő álhírek szerint az oltások különféle betegségeket, köztük autizmust okoznak. Bár az amerikai egészségügyi hatóságok a gyermekek kétéves koráig 14 féle oltást javasolnak, sokan nem veszik igénybe ezeket. A CDC ugyanakkor a héten arra is rámutatott: sok kanyarós megbetegedést külföldről, elsősorban Ukrajnából és Izraelből hurcoltak be. Különösen sok kanyarós esetet észleltek a Minnesotában élő szomáliai és a New York városában élő ortodox zsidó közösségekben. New Yorkban egyébként a városi hatóságok az elmúlt hetekben kötelező oltást rendeltek el.

Donald Trump amerikai elnök pénteken először szólalt meg a kanyarójárvány ügyében. Az oltás fontosságáról beszélt újságíróknak, és sürgette honfitársait, hogy oltassák be gyermekeiket.

Kommentátorok emlékeztettek arra, hogy elnökké választása előtt Donald Trump – ha nem is volt oltásellenes – az intenzív oltásokat összekötötte az autizmus lehetséges kialakulásával. „Nem vagyok a gyermekek beoltása ellen, de annak ellene vagyok, hogy egyszerre sok oltást, erős adagokban adjanak be. Hosszabb időszakra elosztva kellene beadni ezeket, és csökkenni fog az autisták száma is” – idézték pénteken az amerikai sajtóban Trump egyik, még 2014-ben kelt Twitter-bejegyzését.