Magyarország a példa a vakcinabeszerzést illetően az Osztrák Orvosi Kamara szerint (videó)

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) tájékoztatásért és az ország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára Facebook-videójában számol be arról, hogy az Osztrák Orvosi Kamara elnöke szerint Ausztriának is önállóan kellett volna vakcinát vásárolnia, ahogyan Magyarország tette, mert a brüsszeli beszerzés lassú volt, és lassú most is – idézte az Origo.

Az államtitkár azt is mondta, hogy a magyar kormány ezért is fordult az orosz és a kínai vakcina felé is, ugyanis így lehet a leggyorsabban életeket és munkahelyeket menteni, és így tud visszakerülni az élet a normális kerékvágásba – fejtette ki a portál.