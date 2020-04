Már 1,6 millió regisztrált vírusfertőzött van a világban

Az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma péntek reggelre több mint 117 ezerrel, 1 601 984-re nőtt a világon. A Covid-19 nevű betegségben 95 731-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 355 066 – olvasható a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítésében. A fertőzés 184 országban van jelen.

A diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott az elvégzendő tesztek száma, valamint a számontartás kritériumai is különböznek.

Az Európában a legsúlyosabban érintett Olaszországban valamelyest csökkent az új típusú koronavírus okozta megbetegedések napi halálos áldozatainak száma, miután csütörtökön 610, pénteken pedig 570 újabb halálozásról számoltak be az olasz hatóságok.

Az egy nap alatt igazolt új fertőzöttek száma 3951 volt, míg egy nappal korábban 4020 új fertőzöttről adtak számot Rómában.

A friss adatok szerint a betegségből az elmúlt 24 órában 1985 ember épült fel, a gyógyultak száma ezzel 30 455-re nőtt. Az intenzív osztályon ápolt betegek száma pedig hetedik napja csökken, pénteken 108-cal 3497-re mérséklődött. Az összes fertőzött száma Olaszországban így 147 577-re emelkedett, a halálos áldozatok száma pedig 18 849-re nőtt, az eredetileg húsvét hétfőig elrendelt korlátozásokat pedig május elejéig meghosszabbítják.

Drámaian megemelkedett a halottak száma pénteken Nagy-Britanniában, ahol eddig 8958-an haltak meg az új típusú koronavírus okozta betegségben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában 980 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz.

Matt Hancock egészségügyi miniszter – aki az elmúlt hetekben maga is átesett a SARS-CoV-2 nevű vírus okozta Covid-19 betegségen – a Downing Streeten tartott péntek esti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a legutóbbi egy napban 5706-tal nőtt a szűréssel azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Nagy-Britanniában így eddig 70 783 páciens szervezetében mutatták ki az új koronavírus jelenlétét.

A betegséget elkapta Boris Johnson miniszterelnök is, aki a héten három napot a londoni St. Thomas kórház intenzív osztályán töltött. Az 55 éves Johnson azonban már nem szorul intenzív kezelésre, csütörtökön átvitték egy normál kórterembe, és a Downing Street péntek esti tájékoztatása szerint a kormányfő már rövid sétákat is tesz.

Spanyolországban 605-en veszítették életüket az új típusú koronavírus-fertőzés következtében egy nap alatt, ezzel hetek óta nem látott alacsony szintre csökkent a napi halálozások száma – derült ki a spanyol egészségügyi minisztérium jelentéséből.

A dél-európai országban eddig a fertőzésbe 15 843-an haltak bele. Az elmúlt 24 órában 4576 pozitív tesztet jelentettek a csütörtöki 5756 és a szerdai 6180 után. Koronavírussal eddig 157 022-en fertőződtek meg.

Belgiumban 3019-re nőtt a koronavírus okozta betegség (Covid-19) halottainak a száma, miután a pénteki adatok szerint 325-en haltak meg 24 óra leforgása alatt az országban – közölte a helyi sajtó. A fertőzés tovább terjed, az SPF Santé közegészségügyi szolgálat szerint újabb 1684 fertőzést regisztráltak, a számuk ezzel összességében meghaladta a 25 ezret.

Hollandiában sem lassul a járvány terjedése, pénteki adatok szerint több mint ezer új fertőzöttet azonosítottak az országban. A Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint 21 762 a fertőzöttek száma, és 2396 halálos áldozata van a fertőzés okozta betegségnek. Mark Rutte holland miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy még egy jó darabig nincs esély a korlátozások feloldására.

Luxemburgban a helyi média a járvány lassulásáról adott hírt, azonban még a drákói intézkedések ellenére is 81 új fertőzöttet azonosítottak a nagyhercegségben péntekre virradóra. Az összesítés szerint a országban 3115 a fertőzések száma, 52-en haltak meg, ami nagy aránynak számít a félmilliós lélekszámú országban. Paulette Lenert egészségügyi miniszter a Luxemburg Times című napilapnak nyilatkozva elmondta, még 8-10 napra lesz szükség, hogy a kormány kigondolja a megfelelő korlátozásenyhítő stratégiát.

Németországban 118 235 fertőzöttet regisztráltak eddig, közülük 2 607 elhunyt, 52 407 meggyógyult. Júniusban kezdhetik tesztelni embereken a Németországban kifejlesztett oltást.

Romániában csökkent az új Covid-19-megbetegedések száma, de nőtt a kórnak tulajdonított elhalálozásoké. Az elmúlt napon kimutatott 265 új esettel 5467-re emelkedett az országban regisztrált fertőzések száma. Az utóbbi 24 órában jegyzett 28 halálesettel 257-re emelkedett a kór halálos áldozatainak a száma. A stratégiai kommunikációs törzs jelentése szerint 183 súlyos esetet kezelnek a kórházak intenzív osztályain, öttel többet mint egy nappal korábban, 729 személy pedig már gyógyultan hagyhatta el a kórházakat.

A legtöbb regisztrált fertőzött jelenleg az Egyesült Államokban van: 465 750, ami 33 618-cal több, mint csütörtökön. A gyógyultak száma 25 960, a halálos áldozatoké 16 684. Május elseje előtt semmiképpen nincs visszatérés a normális élethez – jelentette ki Jerome Adams altábornagy, az Egyesült Államok tisztifőorvosa a Fox televíziónak adott interjújában pénteken.

Felütötte a fejét a koronavírus a polgárháború sújtotta Jemenben is, ami riasztó hír, mert az ország egészségügyi rendszere amúgy is romokban hever a hat éve tartó fegyveres konfliktus miatt, éhínség van és másfajta betegségek is terjednek.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a közép-kínai Vuhanból globálisan szétterjedő kórt.